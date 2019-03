Esta inesquecível experiência gastronômica nas alturas voltará ao Brasil

Tem muita gente que faz turismo para conciliar comida e uma pitada de adrenalina: piqueniques em lugares inóspitos, jantares a luz de velas no deserto ou brunch no topo de montanhas e geleiras.

Uma das vivências mais incríveis na vida de um apaixonado por alta gastronomia e altura certamente é o “Dinner in The Sky”. O projeto foi criado na Bélgica e acontece em 45 países, em cidades como Paris, Dubai, Londres e Las Vegas. Por aqui, as edições surgiram em 2009.

Ancho na Josper

Na edição 2018 do projeto, que aconteceu em São Paulo, a carne foi uma das atrações principais. Em um dos cardápios do chef Alex Sotero, o ancho BBQ Secret ficou gravado na memória. A carne foi feita no sous vide, técnica de cozinhar a vácuo em baixas temperaturas, e finalizado no Josper, equipamento que combina grelha e forno numa só máquina.Um azulejo branco decorado com tinta comestível de molho de alho negro fechou o menu impressionante, que ainda contava com sobremesa deliciosa de farofinha e chocolate imitando terra.

Além da carne, a vista

Espaço para muita criatividade, o “Dinner in the Sky” está de volta ao Brasil entre os dias 2 de abril e 30 de junho. Com a assinatura de renomados chefs, coquetel, almoço e jantar são servidos numa plataforma segura de 9 metros por 5 metros, erguida a 50 metros de altura para 22 pessoas, com a vista para a Ponte Estaiada, cartão postal de São Paulo.

Os assentos em volta de uma grande mesa coletiva se movimentam 180 graus e ficam dispostos em frente ao cozinheiro da vez. Dá para acompanhar o preparo bem de perto, degustar água, cerveja, vinho ou suco e curtir a sensação de estar suspenso por um guindaste com muita segurança. O maior risco é comer e beber muito mais do que o planejado.

Sotero continua este ano no casting, mas como chef convidado por causa de um novo projeto: ele está entre os 16 participantes do Top Chef, novo reality gastronômico da Record, que estreia na próxima quarta-feira (3).

Diversão garantida

“Na última edição do ‘Dinner’, tivemos cerca de 1.200 ingressos que esgotaram muito rápido, deixando muitos interessados de fora. Para este ano, aumentamos o número para mais de dez mil ingressos”, conta Eduardo Lovro, sócio e CSO da Mestiça, empresa proprietária da estrutura no Brasil.

Prepare-se para uma espécie de baladinha, com música animando a subida e a descida da plataforma e bebidinhas.

Alguns celulares ou taças podem acabar escapando dos donos mais desastrados. Isso já aconteceu. Por isso, os guardanapos ficam pregados à cadeira do cliente e, os chefs, presos a cabos que caem do teto do contêiner. Tudo faz parte da diversão.

Serviço

“Dinner in The Sky”

Data: De 2 de abril a 30 de junho.

Local: Em frente à Ponte Estaiada, em São Paulo.

Preço: De R$ 250 (coquetel) a R$ 600 (jantar).