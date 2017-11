Esta casa-caminhão pode abrigar até 8 pessoas com conforto

São Paulo – As ruas de Nova York, sempre movimentadas e com um trânsito digno de uma grande metrópole, vêm ganhando espaços que revolucionam o conceito de arquitetura e que trazem uma solução prática para a falta de espaço nas cidades.

Apesar de tomar lugar dos já escassos estacionamentos, as casas-caminhões tornaram-se exemplo de arquitetura contemporânea e criatividade por lá.

Esta casa de apenas 29 metros quadrados, desenvolvida pela empresa americana especializada Mint, inova desde sua ampla varanda até sua capacidade desafiadora.

Desafiando o espaço

O desafio de abrigar até oito pessoas parece impossível visto de fora. Mas pelo lado de dentro a história é diferente.

Acima da cozinha e da sala de estar, dois espaçosos lofts acessados por escadas conjuntas têm potencial para abrigar inclusive camas no padrão king size. Só com esses espaços a casa já comporta com conforto ao menos 4 pessoas, segundo a empresa.

No andar de baixo, ao lado do banheiro, uma sala auxiliar misteriosa pode servir para um depósito ou um quarto, mais modesto do que os de cima mas sem tirar o conforto e a privacidade.

Juntando os três dormitórios ao sofá-cama instalado na sala de estar, o que parecia improvável torna-se realidade: oito pessoas têm seu conforto garantido, mesmo estando em uma vaga de estacionamento no meio da rua.

Tardes ao ar livre

O amplo espaço na varanda logo na entrada para a sala de estar e cozinha é outro grande destaque.

As portas de vidro ampliam a sensação de espaço, que já conta com uma cozinha generosa, levando em consideração o conceito da casa.

Completando os espaços, do outro lado da cozinha, uma lavanderia e um banheiro garantem o conforto de uma casa alternativa, que pode ser estacionada em qualquer lugar da cidade.