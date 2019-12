Essa não é a Gotham do Batman, diz Margot Robbie sobre Aves de Rapina

“Fantabuloso” e feminista — é assim que o novo filme inspirado nos quadrinhos da DC Comics, “Aves de Rapina: Arlequina e sua Emancipação Fantabulosa” é apresentado pelo elenco.

Dirigido por Cathy Yan, o longa traz Arlequina, Caçadora, Canário Negro, Renee Montoya e Cassandra Cain em uma aventura para se tornarem vigilantes — ou vilãs — independentes em Gotham.

Para promover o filme, as atrizes estão no Brasil, onde participam da CCXP, um dos principais eventos de cultura geek do país. Na manhã desta sexta-feira, 6, Robbie, que interpreta Arlequina, reafirmou sua paixão pela personagem e disse que ainda há muita história a ser explorada.

“Essa não é a Gotham de Bruce Wayne”, disse a atriz, em referência ao longa mostrar a cidade durante o dia e com cenas mais coloridas, diferentemente dos filmes do Batman, normalmente mais escuros e tenebrosos. Robbie também afirmou acreditar que Arlequina necessitava de um grupo de garotas, e elogia a roteirista Christina Hudson por entender a mente por trás da atitude da personagem.

Robbie acrescentou que não estava pronta para se despedir da personagem ainda. Sua versão da Arlequina em “Esquadrão Suicida” (2016) teve grande sucesso com os fãs e o público geral – mais que as versões animadas -, e diz que a ideia do filme protagonizado por ela vem sido conversada desde então. A atriz, que também é produtora do filme, disse que a intenção é contar a história da personagem partindo de seu próprio ponto de vista, além de introduzir outras personalidades femininas para o universo da DC no cinema.

Diferentemente de Robbie, que começou a ter contato com o universo após conseguir o papel, a diretora Cathy Yan e a intérprete da Canário Negro, Jurnee Smolett-Bell, já eram fãs do mundo de Gotham.

Bell contou que conheceu a personagem enquanto jogava o game Injustice 2, que também tem a presença de figuras da DC. “Ela é uma personagem tão icônica, e foi tão doido quando recebi a ligação para ler o roteiro, mas aqui estamos nós”. Yan disse que, após crescer com os filmes do Batman, é uma honra poder apresentar personagens ainda não vistas como protagonistas em uma tela de cinema — como a Caçadora, de Mary Elizabeth Winstead, Cassandra Cain, de Ella Jay Basco, e Renee Montoya, de Rosie Perez.

Para Basco e Perez, que estão entrando agora no universo de super-heróis e convenções, uma das melhores partes foi aprender a lutar. Elas contaram que Yan insistia que elas aprendessem as coreografias de cenas de luta para que o filme ficasse o mais cru e real possível.

Em uma painel na CCXP, na noite de quinta-feira (5), Jacob disse que teve aulas particulares com um mágico para aprender truques de como roubar com facilidade. Perez lembrou, nesta manhã, que os primeiros treinos foram intensivos e doloridos, e Smolett-Bell complementou que as cenas de luta e ação eram a parte mais cansativa da produção.

O elenco concordou que o filme é uma mensagem para as mulheres reais, que precisam lidar com suas circunstâncias e entender suas forças e fraquezas. Robbie, que não acha que Arlequina deva ser um exemplo para as garotas, apontou que permanecer fiel ao personagem e suas motivações é a melhor maneira de trazer essa complexidade para as telonas.

O longa, que teve um segundo trailer e a cena inicial apresentados exclusivamente para o público no painel da CCXP, chega aos cinemas brasileiros no dia 6 de fevereiro de 2020. O filme ainda conta com Ewan McGregor (Star Wars) como o vilão Máscara Negra e Chris Messina, como Victor Zsasz, um dos grandes inimigos do Batman.