Espreguiçar-se é ideal para começar o dia, diz especialista

São Paulo – Ter um bom dia não depende apenas das coisas que podem acontecer, mas também da maneira como a pessoa acorda. Esse momento, muito negligenciado devido aos afazeres do dia, pode influenciar – e muito – a maneira como tudo será encarado. A fisioterapeuta e acupunturista Renata Pudo afirma que uma boa noite de sono é uma das soluções para ter um dia produtivo e cheio de disposição e bem-estar, mas não é só isso.

Existem algumas práticas simples que são capazes de dar a energia necessária para “matar os leões” diários sem sofrer além do necessário e, por que não, até aproveitando um pouco mais o que há de positivo neles. A seguir você confere hábitos que podem melhorar a rotina, a qualidade de vida e a saúde.

1. Conhecer o próprio corpo

Saber os horários de pico e de menos energia ao longo do dia ajuda bastante na hora de economizar esforços desnecessários e de ter disposição após despertar. De acordo com Renata, perceber o ciclo circadiano, ou seja, saber se o indivíduo é do tipo “diurno” ou “noturno”, e buscar agir mais de acordo com esse ritmo próprio pode ser um bom começo. “Reconhecer o momento do dia em que a pessoa tem mais energia e direcionar as atividades para o momento do ápice de energia é um grande avanço”, afirma.

2. Espreguiçar-se ao acordar

Com o pretexto de ter alguns minutos a mais de sono, muita gente coloca a famosa função “soneca” para funcionar e, depois que o tempo extra de sono passa, é comum acordar desesperado para não chegar atrasado aos compromissos do dia. O problema é que, diferentemente da cabeça, o corpo demora mais para despertar e esse “tranco” logo no começo da manhã poderá render lesões.

“Nos dez minutos de soneca, o importante é espreguiçar. Se a gente sair correndo, o corpo não acompanha. A nossa mente começa a funcionar muito rápido, mas o corpo tem outro timing”, afirma Renata. Segundo ela, o ideal é que, nos primeiros cinco minutos, a pessoa use o tempo para acordar e, nos outros cinco, para espreguiçar-se.

3. Agradecer pela vida

Pode parecer mera crendice, mas a especialista afirma que agradecer por ter acordado e ter gratidão pela vida como um todo ajuda bastante a começar o dia com bom humor. De acordo com Renata, várias filosofias, como o Budismo, já falaram sobre a importância dessa postura positiva e até a física quântica e a neurociência têm tratado desse tema, recentemente.

“A maioria das pessoas coloca a responsabilidade das coisas ruins nos outros, enquanto a responsabilidade sobre as coisas boas é delas. É como se sintonizassem um rádio que toca o dia todo e esse posicionamento vira um círculo vicioso. A vida fica muito mais difícil se a pessoa não começa o dia bem”, afirma. Agradecer seria, então, uma forma de sair da posição de vítima para ser protagonista, o que pode proporcionar bem mais energia para enfrentar os desafios.

4. Tomar um bom café-da-manhã

Uma escolha bem comum entre as pessoas que costumam ter muito sono durante as manhãs é pular o café-da-manhã para dormir mais um pouco. No entanto, isso é um tiro no pé, já que, apesar de ganhar mais energia com os minutos a mais de descanso, o combustível diário será insuficiente. “Você não sai de carro com o tanque vazio, então também não deveria sair de casa sem tomar café-da-manhã”, diz Renata.

A fisioterapeuta e acupunturista diz ainda que não vale a pena apenas “tomar um café preto”, pois as energias não serão recarregadas tão facilmente. Além disso, para quem quer emagrecer, o tempo que se passa sem ingerir alimentos pode ser prejudicial. Isso porque, comendo mal e nas horas erradas, o metabolismo pode ficar mais lento e dificultar a perda de peso.

5. Criar um ritual para dormir melhor

A chave para ter uma manhã (e um dia inteiro) cheia de energia está também na noite de sono antes dela. Segundo Renata Pudo, é importante ter uma rotina noturna adequada ao seu perfil para não prejudicar o dia seguinte. Entre os hábitos que se deve ter à noite estão evitar televisão, computador ou celular logo antes de se deitar, tomar um banho quente para relaxar, não fazer exercícios pesados muito tarde e ler coisas leves. “É como se nós fôssemos um machado, que, de dia, cortasse a madeira e, de noite, fosse amolado. O sono é um momento de recuperação. Respeitar esse ciclo é o mais saudável”, diz.