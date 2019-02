Esgotam os ingressos para show de Gil e Stevie Wonder

São Paulo – Os ingressos para o show beneficente de Gilberto Gil e do músico americano Stevie Wonder, marcado para domingo no Rio de Janeiro, esgotaram nesta sexta-feira.

As 1,5 mil entradas para a apresentação no Imperator, na zona norte do Rio, com preços entre R$ 400 e R$ 800, foram todas vendidas, de acordo com um comunicado divulgado pela organização.

A arrecadação será entregue à Sociedade Viva Cazuza, instituição que coordena programas sociais com portadores do HIV que recebem tratamento na rede pública de saúde do Rio.

Gil e Wonder se apresentarão também gratuitamente na praia de Copacabana durante as festas organizadas pela cidade para a noite de Natal, no próximo dia 25 de dezembro.

‘O show de Gilberto Gil e Stevie Wonder em Copacabana vai entrar na história da cidade e na memória de milhões de cariocas e turistas que terão o privilégio de vê-los na praia mais bonita’, afirmou o prefeito do Rio, Eduardo Paes.