“Eram adultos falando do meu corpo”, diz ex-MasterChef Kids

A ex-participante do MasterChef Kids Valentina Schulz, 14, falou em entrevista à revista Claudia sobre como recebeu comentários feitos sobre seu corpo por internautas em 2015, quando tinha apenas 11 anos de idade.

“No dia seguinte à exibição do primeiro capítulo de MasterChef Kids, os colegas da escola me contaram dos comentários de pedófilos. Eram adultos falando do meu corpo, de mim. Fiquei chocada”, relembrou a adolescente, que hoje é youtuber e já chegou a abordar o tema do assédio em seu canal.

A Miss Brasil, Monalysa Alcântara, do Piauí, também falou à publicação, contando que passou a compreender o feminismo já aos 12 anos de idade – atualmente está com 19: “Só de olhar para meu entorno compreendi que as prioridades das meninas negras eram diferentes. Não que a nossa luta seja mais importante, mas via como sofríamos com a hipersexualização dos nossos corpos desde cedo. Como miss, me sinto responsável por dar voz às mulheres”.