“Encontro com Fátima Bernardes” volta à grade da Globo

Fora do ar desde 17 de março, Fátima Bernardes voltará à grade da Globo hoje (20), às 10h45. “Encontro com Fátima Bernardes” volta a ocupar a faixa da manhã, depois de passar um tempo totalmente substituída pelo programa informativo “Combate ao Coronavírus”, criado às pressas logo no início da quarentena no Brasil diante da pandemia do novo coronavírus.

O retorno do programa acontece em um momento em que a emissora luta para não perder mais audiência matutina. O “Combate ao Coronavírus” vem apresentando resultados ruins nos últimos dias. Na quinta-feira (16), bateu recorde negativo no Ibope, com apenas 7,3 pontos (cada ponto equivale a cerca de 75 mil residências na Grande São Paulo). A média da última semana no ar de Fátima Bernardes foi de 8,7 pontos. O programa, do jornalista Márcio Gomes, havia estreado bem em março, aumentando a audiência da faixa das dez horas em 25% e chegando a 11,3 de média, com pico de 12,3. Contudo, o interesse do público foi caindo a partir de abril.

Segundo a Globo, a volta se dá porque “as novas rotinas já estão se organizando nas casas dos brasileiros”, ou seja, já não há do que falar de tão novo das 10h às 12h. Agora, o programa sobre a pandemia fica reduzido das 9h50 às 10h45. Fátima Bernardes, das 10h45 até meio-dia. A pauta do retorno de Fátima à TV focará nas novas dinâmicas e comportamentos durante a quarentena e trará curiosidades sobre o que mudou na vida dos brasileiros após o início do período de isolamento.

Por questões óbvias de segurança, o programa volta sem plateia ao vivo e com equipe reduzida. Uma estrutura foi montada na casa de Fátima, no Rio de Janeiro, que conversará com os entrevistados por vídeo. Fátima contará com o reforço de Ana Maria Braga, que fará inserções no programa com receitas práticas apresentadas outrora no “Mais Você”, uma vez que cozinhar em casa se tornou uma nova realida