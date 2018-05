Empresa japonesa pede desculpa por trem sair 25 segundos antes do previsto

A empresa japonesa West Japan Railway Company, que administra linhas de trem no oeste do Japão, pediu desculpas por uma falha gravíssima nas suas operações: um dos seus trens que percorrem a Biwako Line saiu 25 segundos adiantado de uma estação.

“Essa enorme inconveniência que causamos aos nossos cliente foi realmente imperdoável”, disse a empresa em comunicado no seu site. Eles explicaram que o condutor do trem, que estava saindo da estação de Notogawa, em direção à estação de Nishi-Akashi, leu errado o tempo de saída no cronograma e partiu às 7h 11min 35seg, no horário local, enquanto deveria ter saído só 7h12.

Segundo a nota da empresa, o erro de cálculo fez com que alguns clientes perdessem o trem e avisassem a estação que o trem saiu antes da hora. O trem seguinte só sairia às 7h19, causando um atraso de sete minutos para as pessoas que costumam pegar o primeiro trem.

“Nós vamos conduzir uma investigação interna e treinar nossos funcionários para evitar que esse incidente aconteça novamente”, conclui a empresa.

Em novembro de 2017, algo parecido havia acontecido quando outra companhia de trens japonesa pediu desculpas, em seu site oficial, por ter partido da plataforma 20 segundos mais cedo que o programado.