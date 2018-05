Empresa desenvolve cueca que pode ser usada por semanas sem lavar

São Paulo – Usar a mesma roupa íntima por dias pode parecer algo impensável e anti-higiênico, mas uma empresa dinamarquesa desenvolveu uma cueca que não precisa ser trocada diariamente.

Criada pela Organic Basic, a peça é feita com partículas de prata, a mesma usada pela NASA para purificar a água em viagens espaciais, e possui tecnologia capaz de matar 99,9% das bactérias que causam odor na roupa.

Além da prata, a cueca também é produzida com materiais 100% reciclados, entre eles um tipo de Nylon desenvolvido na Itália a partir de resíduos de fibras industriais. Já a costura é feita com técnicas do tricô, que garantem conforto por um longo período de tempo.

Ao site Business Insider, Mads Fibiger, CEO da companhia, afirmou que é possível usar a cueca por muito tempo antes de lavá-la. “Assim a pessoa economiza tempo, dinheiro e ajuda a reduzir o desperdício de água e energia”, disse o executivo.