Empresa convida clientes para test-drive imobiliário

Conhecida pelos prédios assinados por grandes arquitetos, a maioria deles erguidos na Vila Madalena, em São Paulo, a Idea!Zarvos lança em março mais um projeto no bairro. Trata-se do residencial Pop Grafite, que está sendo erguido a poucos passos do bar Ó do Borogodó e do Centro Cultural Rio Verde, para citar dois endereços badalados nos arredores.

Para marcar o início das vendas, a incorporadora decidiu convidar os compradores em potencial para pernoitar no endereço em um apartamento decorado. As instruções para participar serão divulgadas em breve nas redes sociais da Idea!Zarvos. Sem dar mais detalhes, ela promete surpreender os contemplados com “experiências únicas e personalizadas ao longo da hospedagem”.

O Pop Grafite será composto por 111 estúdios com apenas uma suíte. As metragens variam de 25 metros quadrados a 36 metros quadrados e os preços oscilam entre R$ 325 mil e R$ 468 mil. Fazem parte da área comum um lounge, uma academia, uma piscina, um espaço de convivência e um bicicletário. O projeto saiu das pranchetas do escritório de arquitetura Triptyque e o paisagismo será assinado por Rodrigo Oliveira. A entrega dos apartamentos está prevista para julho de 2022.