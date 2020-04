Empório Pata Negra dá desconto de até mil reais em presunto espanhol

Com dúvida sobre o que fazer em casa durante a quarentena imposta pela pandemia de Covid-19? Churrasco? Claro! Pedir delivery? É uma boa! Cozinhar? Pra quem curte, além de distrair, pode ser uma opção para economizar também.

Pensando neste momento de crise e, inclusive, no confinamento das famílias, o Empório Pata Negra, de São Paulo, criou promoções para as vendas online que ampliam as opções de experiências gourmet dentro de casa.

Especializado em e-commerce há 7 anos e com uma recém-inaugurada loja, em 2019, no bairro do Ipiranga, ao lado do famoso restaurante Paellas Pepe, especializado no preparo da receita espanhola, o Pata Negra sentiu com o fechamento das portas, assim como muitos outros comércios. Não apenas pelas compras presenciais, mas também por causa do cancelamento de cursos de culinária promovidos no local pelo chef e sócio-proprietário Diego Carrilho, grande nome no segmento das aulas práticas e eventos de gastronomia.

Os produtos, fornecidos para restaurantes de renome, como Mani, Torero Valese

Pepe, Lola Por Dios e Museo Veronica, costumam ser disputados também pelos entusiastas que procuram as aulas de “Introdução ao mundo dos presuntos curados”, com vagas para 16 pessoas, duração de 3h30 e média de preço de R$ 150 por aluno.

O verdadeiro Pata Negra

Diego é maestro cortador de jamón desde 2014, quando foi à Espanha intensificar o aprendizado na fábrica da marca Monte Nevado, no município Carbonero el Mayor, na província de Segóvia. “Para certificar o jamón original ibérico, o suíno deve se alimentar de belhota, que é rica em ácido oleico, como o azeite extra virgem”, explica o especialista.

Segundo ele, as patas traseiras de cada animal abatido na fase adulta são submetidas a um tempo mínimo de 36 meses de maturação para se tornarem o verdadeiro Pata Negra, que deve levar o selo D.O. – Denominação de Origem – possível de identificar nos precintos que acompanham as peças.

No e-commerce, há também o presunto Tipo Serrano, de fabricação brasileira que simula o clima de serra em câmaras de maturação por 12 meses. Mais barato, ele também se diferencia no sabor e na maciez do original; mas não deixa de ser, também, uma boa experiência.

Jamón Joselito Gran Reserva 36 meses de cura de R$ 8.900 por R$7.900 (8kg) Jamón Joselito Gran Reserva 36 meses de cura de R$ 8.900 por R$7.900 (8kg)

Dicas do especialista

É uma pena – mesmo! – o espaço estar fechado porque o bate-papo com Diego também é delicioso. O jovem chef gosta de receber os clientes e explicar sobre a diferença entre o produto espanhol e o Parma, que é italiano, da região da Emilia Romana. Estando lá, peça para ele contar sobre suas vivências nos pequenos pueblos espanhois e sobre o prato de carne de touro velho, tirada de um adorado animal vencedor de touradas.

Para harmonizar com a degustação do versátil jamón serrano, vai bem um queijo Grana Padano; e Diego sugere, ainda, uma “cerveja bem encorpada, um vinho Tempranillo, Jerez ou uma boa Cava (espumante espanhol)” para acompanhar.

Mini Jamón Serrano Josep Llorens com suporte e faca de R$249 R$ 204 (1kg) Mini Jamón Serrano Josep Llorens com suporte e faca de R$249 R$ 204 (1kg)