Eminem surpreende e lança “Kamikaze”, seu novo disco de estúdio

O rapper Eminem lançou nesta sexta-feira, sem qualquer anúncio prévio, um novo álbum de estúdio intitulado “Kamikaze”, que foi apresentado com um breve recado no seu perfil do Twitter: “Tentei não pensar demais nisso… Desfrute”.

Fazendo uma analogia à capa do álbum “Licensed to III” (1986), da banda nova-iorquina de rap Beastie Boys, o décimo disco de estúdio de Eminem reúne 13 músicas, incluindo a canção que faz parte da trilha sonora do filme “Venom”.

Ele mesmo foi o produtor executivo do disco, ao lado do rapper Dr. Dre. O novo material inclui parcerias com, por exemplo, Swish Allnet, Fred Ball e Boi-1da.

Um dos maiores sucessos do final dos anos 90, estima-se que Eminem tenha vendido 48 milhões de discos no mundo todo desde que estreou com “Infinite”, seguido por “The Slim Shady LP” – que levou o Grammy de Melhor Álbum de Rap do ano -, o que voltou a acontecer com “The Marshall Mathers LP” e “The Eminem Show”.