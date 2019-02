“Embalos de Sábado à Noite” ganha versão restaurada

1. Programação zoom_out_map 1/12 (Divulgação / Fox Filmes) Copa do Mundo no Brasil, os cinemas poderão ser um refúgio para quem não gosta de futebol, não está muito empolgado com o Mundial ou até mesmo quer assistir às últimas novidades em filmes, entre uma partida e outra. Entre as principais produções que chegam às telonas em junho, estão as adaptações da literatura “A Culpa é das Estrelas” e “O Homem Duplicado”, além das sequências “Como Treinar Seu Dragão 2” e “Muppets 2 – Procurados e Amados”. Confira a seguir estes e outros destaques do mês. São Paulo – No mês em que começa ano Brasil, ospoderão ser um refúgio para quem não gosta de, não está muito empolgado com o Mundial ou até mesmo quer assistir às últimas novidades em, entre uma partida e outra. Entre as principais produções que chegam às telonas em junho, estão as adaptações da literatura “A Culpa é das Estrelas” e “O Homem Duplicado”, além das sequências “Como Treinar Seu Dragão 2” e “Muppets 2 – Procurados e Amados”. Confira a seguir estes e outros destaques do mês.

2. “A Culpa é das Estrelas” – 5 de junho zoom_out_map 2/12 Baseado no best-seller homônimo de John Green, o filme “A Culpa é das Estrelas” estreia no dia 5 de junho. O longa-metragem conta a comovente história de Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley), uma jovem que, desde os 13 anos de idade, luta contra um câncer. Sem se enxergar como uma adolescente comum, ela é forçada pelos pais a participar de um grupo de ajuda. É nessas reuniões que ela conhece Augustus Waters (Ansel Elgort), que mudará a forma como ela encara a vida, o amor e a doença. “A Culpa é das Estrelas” (“The Fault In Our Stars”)

Direção: Josh Boone

Duração: 125 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat Wolff, Willem Dafoe

3. “Oldboy – Dias de Vingança” – 5 de junho zoom_out_map 3/12 Com estreia marcada para 5 de junho e dirigido por Spike Lee, “Oldboy – Dias de Vingança” é o remake do mangá e filme sul-coreano homônimo lançado em 2003. Na trama, o pai de família Joe Doucett (Josh Brolin) é raptado por criminosos desconhecidos, que fazem o mundo acreditar que ele é o responsável pela morte de sua esposa. Depois de 20 anos mantido em cativeiro, ele é libertado sem explicações e, agora, busca justiça com as próprias mãos. “Oldboy – Dias de Vingança” (“Oldboy”)

Direção: Spike Lee

Duração: 104 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Josh Brolin, Elizabeth Olsen, Sharlto Copley, Samuel L. Jackson

4. “Versos de um Crime” – 12 de junho zoom_out_map 4/12 O filme “Versos de um Crime”, que estreia no dia 12 de junho, é baseado na história real de Allen Ginsberg (Daniel Radcliffe), um inteligente jovem que acabou de entrar para a universidade com o sonho de ser escritor. Ao se deparar com o modelo tradicional da poesia ensinada na instituição, Allen se frustra, até conhecer Lucien Carr (Dane DeHaan), um colega que o apresentará uma nova corrente de pensamento literário e, ao mesmo tempo, mudará sua vida em outros sentidos. “Versos de um Crime” (“Kill Your Darlings”)

Direção: John Krokidas

Duração: 104 minutos

Gênero: Drama

Elenco: Daniel Radcliffe, Michael C. Hall, Elizabeth Olsen, Jack Huston, Dane DeHaan, Ben Foster, Jennifer Jason Leigh

5. “Transcendence – A Revolução” – 19 de junho zoom_out_map 5/12 Até que ponto a tecnologia pode ser benéfica para a humanidade? O filme “Transcendence – A Revolução”, que estreia no dia 19 de junho, discute esses limites ao contar a história do Dr. Will Caster (Johnny Depp). Ele é um famoso pesquisador de inteligência artificial que busca criar uma máquina consciente, que combina a inteligência de todos os seres humanos para alcançar o avanço em diversas áreas. No entanto, seus experimentos controversos despertam a revolta de extremistas contrários à tecnologia, que tentam matá-lo em um atentado. É nesse momento que sua pesquisa será colocada à prova. “Transcendence – A Revolução” (“Transcendence”)

Direção: Wally Pfister

Duração: 120 minutos

Gênero: Ficção científica

Elenco: Johnny Depp, Paul Bettany, Rebecca Hall, Kate Mara, Cillian Murphy, Clifton Collins, Jr., Morgan Freeman

6. “13º Distrito” – 19 de junho zoom_out_map 6/12 Após sete meses da morte de Paul Waker, o filme “13º Distrito”, estrelado por ele, estreia nos cinemas, no dia 19 de junho. O longa-metragem traz a realidade de Brick Mansions, uma violenta área de Detroit abandonada pelo poder público e dominada pelo tráfico de drogas. Sem apoio das autoridades e no alvo dos policiais corruptos, o único que tenta acabar com a criminalidade local é Lino (David Belle). Ele, no entanto, acaba sendo preso e terá que ajudar o honesto Damien Collier (Paul Walker) a encontrar uma bomba escondida no local. “13º Distrito” (“Brick Mansions”)

Direção: Camille Delamarre

Duração: 91 minutos

Gênero: Ação

Elenco: Paul Walker, David Belle, RZA, Catalina Denis

7. “Como Treinar Seu Dragão 2” – 19 de junho zoom_out_map 7/12 Soluço (Jay Baruchel ) e o dragão Fúria da Noite convivem bem e, depois do primeiro filme, também têm uma boa relação com o vilarejo do rapaz. Mas essa paz entre humanos e dragões pode ficar ameaçada após Soluço encontrar uma caverna onde vivem dragões protegidos por Valka (Cate Blanchett), de quem descobre ser filho. Nesse momento, os dois tentarão salvar os dragões do malvado Drago Bludvist (Djimon Hounson), que tenta a qualquer custo controlar as criaturas mágicas. O filme “Como Treinar Seu Dragão 2” entra em cartaz no dia 19 de junho. “Como Treinar Seu Dragão 2” (“How to Train Your Dragon 2”)

Direção: Dean DeBlois

Gênero: Animação

Elenco: Jay Baruchel, America Ferrera, Jonah Hill, Cate Blanchett

8. “O Homem Duplicado” – 19 de junho zoom_out_map 8/12 Baseado no livro homônimo de José Saramago, o filme “O Homem Duplicado” chega aos cinemas no dia 19 de junho. No longa, um melancólico professor de história (Jake Gyllenhaal) descobre que tem um sósia, ao ver um filme. Intrigado, ele vai atrás do homem e esse encontro vai mudar suas vidas. “O Homem Duplicado” (“Enemy”)

Direção: Denis Villeneuve

Duração: 90 minutos

Gênero: Suspense

Elenco: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon, Isabella Rossellini

9. “Vizinhos” – 19 de junho zoom_out_map 9/12 O filme “Vizinhos”, que estreia no dia 19 de junho, mostra o lado engraçado de um drama que muita gente vive: os desentendimentos com pessoas que moram na casa ao lado. Nesta comédia, Mac (Seth Rogen) e Kelly Radner (Rose Byrne) são um pacato casal com uma filha pequena que acabaram de se mudar. A vida dos dois é pouco agitada, até a chegada à vizinhança de um grupo extremamente barulhento liderado por Teddy Sanders (Zac Efron). No início, eles tentam manter a civilidade, mas, com o tempo, a relação se deteriora até sair totalmente do controle. “Vizinhos” (“Neighbors”)

Direção: Nicholas Stoller

Duração: 97 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Seth Rogen, Rose Byrne, Zac Efron, Brian Huskey

10. “Muppets 2 – Procurados e Amados” – 26 de junho zoom_out_map 10/12 A sequência do filme “Muppets” chega aos cinemas no dia 26 de junho com ainda mais confusões. Desta vez, Caco é confundido com um criminoso profissional e acaba sendo preso injustamente. Enquanto isso, o bandido tenta enganar a turma de amigos do sapo para executar um plano maligno. “Muppets 2 – Procurados e Amados” (“Muppets Most Wanted”)

Direção: James Bobin

Duração: 108 minutos

Gênero: Comédia

Elenco: Ricky Gervais, Tina Fey, Ty Burrell, Tom Hiddleston

11. “Jersey Boys” – 26 de junho zoom_out_map 11/12 O ator e diretor Clit Eastwood deixou um pouco de lado a capa de durão para comandar a produção do musical “Jersey Boys”, que estreia no dia 26 de junho. O longa mostra a trajetória do músico Frankie Valli e do grupo The Four Seasons, que viveram seu auge nos anos de 1960. “Jersey Boys” (“Jersey Boys”)

Direção: Clint Eastwood

Duração: 134 minutos

Gênero: Musical

Elenco: John Lloyd Young, Christopher Walken, Erich Bergen, Vincent Piazza