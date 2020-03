Em São Paulo, Maison Antonella mistura restaurante e balada

Instalada em um casarão de três andares na quadra ao lado do hotel Unique, em São Paulo, a Maison Antonella foi inaugurada no final de novembro com uma festa para convidados na qual só pôde entrar quem vestia trajes da belle époque ou black tie. Diz muito sobre a proposta do empreendimento, um restaurante que, conforme as horas avançam, vai se aproximando de uma balada.

Decorado com papéis de parede rebuscados, lustres monumentais e uma infinidade de flores, o endereço convida a clientela a se imaginar em uma mansão francesa do começo do século passado, residência da fictícia Antonella. Inventou-se até uma história para ela, uma jovem bem-nascida que ficou viúva aos 17 e ganhou fama pelas festas que organizou.

Comandada pelo chef Mack Novais, a cozinha expede entradas como vieiras marinadas em leite de tigre com maçã verde (R$ 55) e sanduíche de lagosta com ovas no pão de batata (R$ 54). O camarão à provençal com espaguete negro de tinta de lula (R$ 129), o arroz de polvo com chorizo (R$ 94) e o risoto com cogumelos, mussarela de búfala defumada e azeite trufado (R$ 72) são alguns dos pratos principais mais elogiados.

Peixes e frutos do mar: no Maison Antonella Peixes e frutos do mar: no Maison Antonella

Os coquetéis autorais são assinados pelo bartender Matheus Cunha. O my bird friend, por exemplo, combina gim, flor de laranjeira, mix de cítricos, mel de cacau e bitter de laranja (R$ 42). Vendido pelo mesmo preço, o refresh the soul junta vodca infusionada com frutas silvestres, purê de abacaxi, xarope de gengibre, mix cítricos e espuma de limão cravo.

Há quem procure o endereço mais pela decoração, ideal para selfies — não deixe de conferir o elevador com revestimento em capitonê —, para ver e ser visto e pela animação, a cargo de DJs, que pouco a pouco aumentam o volume das caixas de som. O terceiro andar, onde fica a pista, é reservado para eventos e festas fechadas.

Atenção: nas noites de sexta a casa costuma impor uma consumação que parte de R$ 150 para mulheres e R$ 350 para homens e conceder à hostess o poder de barrar quem não estiver trajando esporte fino.

A Maison Antonella é dos mesmos donos do restaurante Aragon e das baladas Tetto Rooftop e Dupplex. Outro sócio é Antonio Oliva, filho da ex-jogadora de basquete Hortência e de José Victor Oliva, criador da mítica boate Gallery.

Maison Antonella: restaurante, drinques e festas Maison Antonella: restaurante, drinques e festas

Inevitável associar a novidade ao Bagatelle, cuja unidade paulistana hoje se encontra na Rua Amauri, no Itaim Bibi. A filial de matriz americana ficou conhecida pelo espocar desenfreado de garrafas de champanhe, pela eletricidade da clientela, que adora sentar no encosto dos sofás redondos quando a noite avança, e pelos DJs animados.

Inaugurado em janeiro no mesmo bairro do Bagatelle, o Paros prova o quanto os empreendimentos do gênero estão em alta na cidade. Inspirado nos beach clubs gregos mais incensados, pertence ao empresário Eduardo Barbeiro, um dos donos da balada Sutton SP, à atriz Renata Dominguez e à influenciadora digital Gabi Lopes, participante do “Aprendiz”, entre outros nomes.

DJ na Paros, em São Paulo DJ na Paros, em São Paulo

Com paredes clarinhas, ocupa um imóvel de esquina que ganhou chão de pedras, uma oliveira e um redário. Mais descontraído que o Bagatelle e a Maison Antonella, também mantém um DJ em ação e atrai uma clientela que só sai de casa para comer se estiver bem arrumada.

O cardápio lista pedidas como bolinhos de risoto (R$ 37), carpaccio de polvo (R$ 59) e espaguete com frutos do mar (R$ 56), além da tradicional moussaka (R$ 59). Na carta de drinques, concebida pelo bartender Jean Ponce, aparecem coquetéis como o parikia, união de lillet, calda de melão, mix cítrico, tônica e grapefruit (R$ 31). O que leva o nome da casa junta vodca, geleia de damasco, mix cítrico, espuma de iogurte grego com mel e frutas secas (R$ 32).

Onde

Maison Antonella: Avenida Brigadeiro Luís Antônio, 4.764, Jardim Paulista, São Paulo, tel. (11) 3884-8182. Ter. a qui. 20h/2h; sex. e sáb. 12h/2h; dom. 12h/18h.

Paros: Ministro Jesuíno Cardoso, 206, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 97339-3003. Seg. 12h/13h; ter. a sex. 12h/13h e 18h/2h; sáb. 18h/2h.

Bagatelle: Rua Amauri, 244, Itaim Bibi, São Paulo, tel. (11) 99809-7549. Ter. e qua. 19h30/0h; qui. a sáb. 19h30/2h; dom. 13h/19h.