Em pré-venda, Renault Kwid tem preços entre R$ 29.990 e R$ 39.990

A Renault apresentou nesta tarde, no Salão de Buenos Aires, o Kwid que será vendido no Brasil. O evento também marcou o início da pré-venda do subcompacto, que só começa a chegar às concessionárias no final de julho. Os preços das versões variam entre R$ 29.990 e R$ 39.990 na versões Life, Zen e Intense.

A pré-venda garante o preço de tabela, primeira revisão gratuita, cinco anos de garantia para quem fizer o financiamento com o banco Renault e entrega prioritária.

Para reservar o carro, é necessário fazer o pagamento R$ 1.000 com cartão de crédito, na concessionária ou nos sites www.renault.com.br e www.kwid.com.br.

Renault confirmou altura livre do solo de 18 cm (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas) Renault confirmou altura livre do solo de 18 cm (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas)

O conceito Outsider, mostrado no Salão do Automóvel de São Paulo no ano passado, também deu as caras por lá, porém com mudanças para a produção em série: não tem apliques verdes, rack no teto ou peça plástica simulando quebra-mato na dianteira.

Além disso, as molduras das caixas de roda não possuem ressalto e os plásticos nas portas foram trocados por adesivos estilizados.

Como versão aventureira, a Outsider será lançada no Brasil no primeiro trimestre de 2018 e deve ser a mais cara da linha.

Painel da versão intermediária Zen com rádio opcional (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas) Painel da versão intermediária Zen com rádio opcional (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas)

Por dentro, destaque para o quadro de instrumentos, que não tem conta-giros nem computador de bordo na versão de entrada.

O acionamento dos vidros elétricos dianteiros fica no console central, como era no Clio e nos primeiros anos de Logan e Sandero, para economizar fiação nas portas.

Acabamento é simples, como o esperado de um carro de entrada (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas) Acabamento é simples, como o esperado de um carro de entrada (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas)

O valor inicial bate com o apurado por QUATRO RODAS. Por R$ 29.990, a versão de entrada Life tem airbags frontais e laterais (quatro no total), Isofix, fiação para instalação de rádio, desembaçador do vidro traseiro, ajuste interno dos retrovisores, para-choques pintados, maçanetas e retrovisores pretos, abertura interna do porta-malas, cintos dianteiros com ajuste de altura e encostos de cabeça laterais traseiros.

Pelo menos por enquanto, não há opcionais.



Renault Kwid Life custa R$ 29.990 (Divulgação/Renault) Renault Kwid Life custa R$ 29.990 (Divulgação/Renault)

Em seguida está a versão Zen, de R$ 34.990. Soma ar-condicionado, direção elétrica e limpador traseiro, vidros e travas elétricas, retrovisor interno com função dia/noite, revestimento no porta-malas, alerta de luzes acesas, alças traseiras e dois alto-falantes.

Rádio 2-din com Bluetooth é o único opcional de R$ 400.

Renault Kwid Zen parte dos R$ 34.990 (Divulgação/Renault) Renault Kwid Zen parte dos R$ 34.990 (Divulgação/Renault)

A versão mais cara, Intense, soma faróis de neblina, retrovisores e maçanetas na cor da carroceria, computador de bordo, conta-giros, apoio de cabeça central na traseira, bolsas porta-revista atrás dos encostos dianteiros, rodas de liga aro 14″, rádio 2-din e luz interna dimerizada.

Versão Intense com Pack Connect custa R$ 39.990 (Divulgação/Renault) Versão Intense com Pack Connect custa R$ 39.990 (Divulgação/Renault)

O detalhe é que a Renault só anunciou o preço da versão Intense com o pacote opcional “Connect”: R$ 39.990.

O que ela tem a mais é a central multimídia MediaNav, câmera de ré, porta-malas com abertura elétrica, grade cromada, retrovisores com capa preta e ajuste elétrico, maçanetas internas cromadas, detalhes internos exclusivos e rodas aro 14″ escurecidas.

Altura livre do solo é de 18 cm (Divulgação/Renault) Altura livre do solo é de 18 cm (Divulgação/Renault)

O Renault Kwid tem 3,68 m de comprimento, 1,59 m de largura, 1,47 m de altura e 2,42 m de entre-eixos, com porta-malas de 290 l.

Em comparação com o VW Up!, é 1 cm mais curto, 5 cm mais estreito, 3 cm mais baixo e tem o mesmo entre-eixos, com porta-malas 5 l maior.

O Kwid tem altura livre do solo de 18 cm, contra 16 cm do Volkswagen. Para comparação dentro de casa, o Sandero Stepway tem 18,5 cm e o Duster, 21 cm de vão livre.

Para justificar o rótulo de “SUV dos compactos” a Renault destaca os ângulos de entrada, de 24°, e de saída, 40°. É mais do que o Captur, com 21,2 cm de vão livre tem 23° de entrada e 31° de saída.

Central multimídia MediaNav será opcional na versão mais cara (Divulgação/Renault) Central multimídia MediaNav será opcional na versão mais cara (Divulgação/Renault) Entre-eixos de 2,42 m é igual ao de um Up! (Divulgação/Renault) Entre-eixos de 2,42 m é igual ao de um Up! (Divulgação/Renault) Quadro de instrumentos com conta-giros e computador de bordo? Só a partir da versão Zen (Divulgação/Renault) Quadro de instrumentos com conta-giros e computador de bordo? Só a partir da versão Zen (Divulgação/Renault)

Confirmando o que suspeitávamos, a suspensão traseira é por eixo de torção, como comprova a imagem abaixo – a ficha técnica feita pela Renault vazada ontem apontava para o prosaico conjunto de eixo rígido.

Suspensão traseira do Kwid é de eixo de torção (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas) Suspensão traseira do Kwid é de eixo de torção (Ulisses Cavalcante/Quatro Rodas)

O motor o 1.0 SCe de três cilindros em configuração sem o duplo comando de válvulas variável presente em Sandero e Logan.

São 70 cv de potência com etanol e 66 cv com gasolina a 5.500 rpm e torque de 9,8 kgfm (etanol) e 9,4 kgfm (gasolina) a 4.250 rpm.

Subcompacto terá quatro airbags de série (Divulgação) Subcompacto terá quatro airbags de série (Divulgação)

Os números divulgados pela Renault são de 0 a 100 km/h em 15,5 s com gasolina e 14,7 s com etanol. A máxima seria de 152 km/h com gasolina e 156 km/h com o combustível vegetal.

O consumo divulgado é mais animador: 15,2 km/l com gasolina e 10,5 km/l com etanol em ciclo urbano nos dois casos.

Estes números animadores são da versão básica Life, que tem 780 kg – os mais completos podem ser até 70 kg mais pesados.

Porta-malas tem capacidade de 290 l, mas não há banco traseiro bi-partido (Divulgação/Renault) Porta-malas tem capacidade de 290 l, mas não há banco traseiro bi-partido (Divulgação/Renault)

Quanto as cores, o Renault Kwid terá sete opções: Orange Ocre, Vermelho Fogo, Branco Marfim, Branco Neige, Prata Étoile e Preto Nacré.

A Renault ainda fala em plano de manutenção com menos de R$ 1 por dia durante três anos.

A garantia será de três anos, mas quem fizer financiamento pelo Banco Renault terá extensão de garantia de mais dois anos.

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da Quatro Rodas.