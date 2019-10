Em Nova York, MoMA reabre com exposição de artistas latino-americanos

1. María Freire zoom_out_map 1/8 María Freire (Uruguayan, 1917–2015). Untitled. 1954. Oil on canvas, 36 1/4 × 48 1/16″ (92 × 122 cm). The Museum of Modern Art, New York. Gift of Patricia Phelps de Cisneros through the Latin American and Caribbean Fund in honor of Gabriel Pérez‑Barreiro (MoMA/Divulgação) María Freire (Uruguayan, 1917–2015). Untitled. 1954. Oil on canvas, 36 1/4 × 48 1/16″ (92 × 122 cm). The Museum of Modern Art, New York. Gift of Patricia Phelps de Cisneros through the Latin American and Caribbean Fund in honor of Gabriel Pérez‑Barreiro

Hélio Oiticica (Brazilian, 1937–1980). Relevo neoconcreto (Neoconcrete Relief) 1960. Oil on wood, 37 7/8 × 51 1/4″ (96 × 130 cm). The Museum of Modern Art, New York. Gift of Patricia Phelps de Cisneros in honor of Gary Garrels. © Projeto Hélio Oiticica

Lygia Clark (Brazilian, 1920–1988). Contra relevo no. 1 (Counter Relief no. 1). 1958. Synthetic polymer paint on wood, 55 1/2 × 55 1/2 × 1 5/16″ (141 × 141 × 3.3 cm). The Museum of Modern Art, New York. Promised gift of Patricia Phelps de Cisneros through the Latin American and Caribbean Fund. Courtesy of "The World of Lygia Clark" Cultural Association

Alejandro Otero (Venezuelan, 1921–1990). Tablón de Pampatar (Pampatar Board). 1954. Lacquer on wood, 10′ 6″ × 25 5/8″ × 1 1/16″ (320 × 65.1 × 2.7 cm). The Museum of Modern Art, New York. Promised gift of Patricia Phelps de Cisneros through the Latin American and Caribbean Fund in honor of Adriana Cisneros de Griffin and Nicholas Griffin. ©2018 / Artists Rights Society (ARS), New York / AUTORARTE, Venezuela

Lygia Pape (Brazilian, 1927–2004). Untitled. 1956. Acrylic on wood, 13 3/4 × 13 3/4 × 3 1/8″ (35 × 35 × 8 cm). The Museum of Modern Art, New York. Gift of Patricia Phelps de Cisneros through the Latin American and Caribbean Fund in honor of Sharon Rockefeller. Courtesy of Projeto Lygia Pape

Installation view of Sur moderno: Journeys of Abstraction―The Patricia Phelps de Cisneros Gift, The Museum of Modern Art, New York, October 21, 2019 – March 14, 2020. © 2019 The Museum of Modern Art.

Installation view of Sur moderno: Journeys of Abstraction―The Patricia Phelps de Cisneros Gift, The Museum of Modern Art, New York, October 21, 2019 – March 14, 2020. © 2019 The Museum of Modern Art.