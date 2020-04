Em música nova, Bob Dylan canta Indiana Jones, Rolling Stones e Anne Frank

O cantor Bob Dylan lançou a gravação inédita da música I Contain Multitudes.

Na letra, o artista cita figuras como o personagem de filmes Indiana Jones; a jovem Anne Frank, que morreu na época do holocausto; a banda de rock Rolling Stones e o escritor de terror Edgar Allan Poe.

A música é lançada três semanas depois de o compositor norte-americano lançar outra faixa, chamada Murder Most Foul. A música com seus 17 minutos fala sobre o assassinato do presidente norte-americano John F. Kennedy.

A música I Contain Multitudes pode ser ouvida no seguinte endereço na internet: https://www.youtube.com/watch?v=pgEP8teNXwY

Confira: