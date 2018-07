Em final com 6 gols, França bate Croácia e conquista o bi mundial

Moscou – Na final de Copa com mais gols desde 1966, a França fez valer a força de seu badalado ataque, dominou a Croácia e conquistou o segundo título mundial de sua história ao vencer por 4 a 2 neste domingo no estádio Luzhiniki, em Moscou.

Apesar de ter disputado três prorrogações nas três partidas anteriores, os croatas em momento algum se entregaram, mesmo quando estiveram em desvantagem de três gols. Entretanto, melhores tecnicamente e mais frescos na parte física, por ter não terem disputado tempo extra e por ter entrado em campo pelas semifinais um dia antes da adversária, os ‘Bleus’ sobraram e voltaram a obter o título 20 anos depois de terem triunfado em casa.

Mandzukic abriu o placar com um gol contra logo nos primeiros instantes de partida. Perisic empatou, mas ainda na etapa inicial, no primeiro pênalti marcado pelo VAR em uma final de Copa, Griezmann recolocou os franceses em vantagem.

Depois do intervalo, a equipe dirigida por Didier Deschamps esboçou um passeio, marcando mais duas vezes, com Pogba e Mbappé. A Croácia ainda se redimiu e descontou com Mandzukic, em um vacilo do goleiro Lloris, mas a reação não se consolidou.

Agora bicampeã, a França igualou o Uruguai e a Argentina e tem menos troféus apenas que o Brasil, com cinco, que a Itália e a Alemanha, com quatro cada. Já os croatas, que participaram do torneio apenas cinco vezes, comemoram a melhor campanha de sua história, superando o terceiro lugar de 1998.