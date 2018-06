Em despedida contra a Austrália, Peru volta a vencer em Copas após 40 anos

Redação Central – A seleção do Peru cumpriu a promessa de fazer uma despedida honrosa da Copa da Mundo e derrotou nesta terça-feira a Austrália por 2 a 0, em Ecaterimburgo, conseguindo assim sua primeira vitória no torneio em 40 anos.

Os gols da vitória do time de Ricardo Gareca foram marcados em bonitas conclusões de Carillo e Guerrero. Aos australianos, que sonhavam com uma vitória para ter chances de avançar às oitavas de final, restou estabelecer duas marcas: Tim Cahill se tornou o primeiro jogador de seu país a disputar quatro Copas, e Daniel Arzani assumiu a condição de mais novo a atuar nesta edição da competição.

Com o resultado, a Austrália terminou na lanterna do grupo C, com apenas um ponto, e o Peru, que já estava eliminado antes do confronto, ficou em terceiro, com três. França e Dinamarca se classificaram para as oitavas de final. EFE