Em comunicado, Fiat ‘revela’ novo Palio

São Paulo – A Fiat divulgou um inusitado comunicado de imprensa no qual ‘anuncia’ a chegada da nova geração do Palio. O compacto, que será lançado oficialmente em novembro, foi apresentado no encontro anual dos concessionários da Fiat, em Mykonos, na Grécia.

O modelo utilizará a mesma plataforma do novo Uno, mas com entre-eixos maior. Inclusive, a Fiat confirma no comunicado que as dimensões do modelo serão maiores que a do modelo atual. E, como pode se ver pela projeção feita pela QUATRO RODAS, ele ganha ares de ‘mini-Punto’.

Ainda segundo o comunicado da Fiat, contrariando a lógica que acontecia no lançamento de uma nova geração ou reestilização, o atual Palio Fire continuará sendo produzido. Quem sairá de linha é o modelo da última reestilização – que acabou perdendo mercado para uma novidade da própria casa, o novo Uno.