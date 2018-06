Em caso de empate, Fifa fará sorteios para definir classificados

Moscou – A Fifa informou nesta segunda-feira que caso haja empate em todos os critérios no grupo E da Copa do Mundo, em que a seleção brasileira está presente, haverá um sorteio na próxima quarta, às 17h (de Brasília), na Otkrytiye Arena, para definir os classificados para as oitavas de final.

A federação internacional divulgou as datas e horários dos possíveis sorteios, a começar pelos grupos A e B, cujas últimas rodadas serão disputadas ainda hoje.

A seleção brasileira lidera o grupo E com quatro pontos, superando a Suíça, segunda colocada, no saldo de gols. A Sérvia, próxima adversária da equipe pentacampeã, tem três, enquanto a Costa Rica ainda não pontuou e está eliminada.

Datas, horários e locais dos possíveis sorteios (horário de Brasília):.

– Grupo A: 25 de junho, às 13h, no Luzhniki.

– Grupo B: 25 de junho, às 19h, no Luzhniki.

– Grupo C: 26 de junho, às 13h, no Luzhniki.

– Grupo D: 26 de junho, às 19h, no Luzhniki.

– Grupo E: 27 de junho, às 13h, na na Otkrytiye Arena.

– Grupo F: 27 de junho, às 13h, na na Otkrytiye Arena.

– Grupo G: 28 de junho, às 19h, no Luzhniki.

– Grupo H: 28 de junho, às 13h, no Luzhniki.