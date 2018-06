Em carta, seleção da Alemanha se desculpa e diz que eliminação foi justa

Berlim – Eliminada na primeira fase da Copa do Mundo pela primeira vez em 80 anos, a seleção alemã publicou nesta quinta-feira uma carta aberta em que se desculpa com os torcedores e admite que não mereceu a classificação para as oitavas de final na Rússia, aonde chegou como atual campeã.

“Estamos tão decepcionados quanto vocês. A Copa é jogada só a cada quatro anos, e tínhamos ambições. Lamentamos muito não termos jogado como campeões do mundo. Por isso, fomos eliminados com justiça, por mais amargo que isso seja”, diz o documento.

A Alemanha se despediu do Mundial ao perder para a Coreia do Sul por 2 a 0 nesta quarta, em Kazan. Antes, havia sido derrotada pelo México e vencido a Suécia. Dessa forma, a ‘Mannschaft’ somou três pontos e ficou na lanterna do grupo F, com três pontos. Suecos e mexicanos, com seis cada, passaram de fase.

“O apoio de vocês foi maravilhoso, na Alemanha e nos estádios russos. No Rio, em 2014, comemoramos juntos. Mas o esporte também é feito de derrotas, e é preciso reconhecer quando os adversários jogam melhor”, destaca a carta, em que os alemães ainda parabenizam os classificados.