Elton John terá programa especial na TV em seu aniversário nesta quarta

O Canal Bis faz homenagem a Elton John, que completa 73 anos nesta quarta, 25. Para comemorar a data, os fãs poderão conferir o documentário The Nation’s Favorite Song, que será exibido às 22h.

Cantor, pianista, compositor e produtor britânico, que já soma mais de 50 anos de carreira, é um dos maiores nomes do pop, reconhecido e reverenciado no mundo. Em 1998, tornou-se cavaleiro da rainha, ganhando o título de Sir.

Neste filme, surgem alguns fãs, como Chris Martin, Ed Sheeran, Sting, Rod Stewart e Boy George, que fazem um ranking com as 20 melhores músicas já gravadas pelo músico. O documentário também estará disponível no aplicado Bis Play.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.