Eles cresceram! Netflix divulga trailer da 3ª temporada de Stranger Things

São Paulo — O trailer da próxima temporada de Stranger Things foi divulgado pela Netflix nesta quarta-feira (20) e, além das novidades no enredo, mostra o quanto as crianças do elenco da série já não são mais tão “crianças” assim — eles cresceram (mas o Demogorgon, principal “vilão” da trama, também).

Na terça-feira (19), a plataforma de streaming havia publicado um teaser da série que não dizia muita coisa. Agora, parece que o jogo virou, não é o mesmo?

Assista:

“Não somos mais crianças”, diz Mike, o personagem interpretado pelo ator Finn Wolfhard, em uma das cenas que compõem o vídeo. Com essa frase e com o tamanho do elenco depois de quase dois anos sem Stranger Things, muita gente nas redes sociais se surpreendeu: em pouco tempo, a hashtag #StrangerThings3 se tornou o assunto mais comentado do Twitter.

Veja algumas das reações:

"we're not kids anymore" o impacto é real #StrangerThings3 pic.twitter.com/xGoHSjoY5Z — thais saw captain marvel (@oraculolimpo) March 20, 2019

eu não to preparada, mas julho vc já pode chegar #StrangerThings3 pic.twitter.com/hsaxyfRq7S — barb (@csbellomust) March 20, 2019

eles crescem tão rápidos, eu nem pisquei e eles já estão assim

mamãe ama muito esses meus filhos #StrangerThings3 pic.twitter.com/L3EGOIzhUh — tay ◟̽◞̽ stay strong tomlinsons (@ilovlwt) March 20, 2019

eu amo um pai e um filho e vou proteger até o fim dos meus dias #StrangerThings3 pic.twitter.com/pmsx904QGM — k.k.☂️ (@kkcomenta) March 20, 2019

A nova temporada de Stranger Things chega à Netflix no dia 4 de julho.