Elenco de Game of Thrones apresentará prêmios no Emmy 2019

Los Angeles — O elenco da série “Game of Thrones” participará da apresentação da próxima edição dos prêmios Emmy, os mais importantes da indústria televisiva, segundo anúncio feito nesta quarta-feira, 11, pelos organizadores da cerimônia.

Assim como na entrega do Oscar deste ano, o Emmy não terá um apresentador único. A tarefa será dividida entre várias estrelas, entre elas Alfie Allen, Gwendoline Christie, Emilia Clarke, Peter Dinklage, Kit Harington, Lena Headey, Sophie Turner, Carice van Houten, Nikolaj Coster-Waldau e Maisie Williams, integrantes da atração da “HBO”.

Com 32 indicações, “Game of Thrones”, que foi concluída neste ano, parte como favorita para a premiação em 2019. A produção é a mais premiada da história do Emmy, com 47 estatuetas.

Além dos atores da série da “HBO”, também farão parte do time de apresentadores os indicados Stephen Colbert, Viola Davis, Michael Douglas, Jimmy Kimmel, Seth Meyers e Billy Porter, além de Angela Bassett, Taraji P. Henson, Terrence Howard, Peter Krause, Naomi Watts e Zendaya.

A emissora “Fox”, que transmitirá nos Estados Unidos a cerimônia de gala no próximo dia 22, havia confirmado anteriormente, em um evento da Associação de Críticos de Televisão (TCA) que não haveria um mestre de cerimônias.

O Emmy, que ao longo da sua história realizou várias cerimônias sem apresentador, seguirá os passos do Oscar. Kevin Hart, que havia sido escolhido anteriormente para a festa da Academia, renunciou ao posto depois que antigos tweets seus com ofensas homofóbicas vieram à tona.