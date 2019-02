Ela em suas mãos

Não existe mulher neste planeta que não adore uma boa massagem, especialmente quando feita por um cara especial. Além de relaxar, os movimentos trazem benefícios reais à saúde e ao bom humor de sua garota. Estudos sugerem que a massagem ajuda a reduzir a insônia e diminuir os níveis do hormônio cortisol, responsável pela sensação de ansiedade e pelo estresse. Mas a massagem garante outros pontos positivos para sua relação: ela serve para conectar mais sua parceira a você – e, claro, para seduzir. O toque de sua mão provoca na moça um vínculo forte e seguro, causando bem-estar e conforto, e proporcionando um clima de intimidade. Os movimentos estimulam a produção de oxitocina e serotonina, hormônios relacionados ao prazer. Aproveite, portanto, este Dia dos Namorados para presentear a sua namorada com uma massagem nível profissional. Aqui, nós ensinamos a técnica.

Prepare o ambiente Deixe-a confortável: peça para que ela deite de bruços sobre um sofá grande ou sobre a cama. Use um bom óleo de massagem, para sua mão deslizar e o toque ficar mais gostoso – para evitar manchas no lençol ou estofado, coloque uma toalha por baixo. Uma dica bacana é colocar uma boa quantidade do produto em um pote e aquecer por, no máximo, 20 segundos no micro-ondas. Use velas para criar um clima sedutor e coloque uma música bacana e suave.

Deixe-a confortável: peça para que ela deite de bruços sobre um sofá grande ou sobre a cama. Use um bom óleo de massagem, para sua mão deslizar e o toque ficar mais gostoso – para evitar manchas no lençol ou estofado, coloque uma toalha por baixo. Uma dica bacana é colocar uma boa quantidade do produto em um pote e aquecer por, no máximo, 20 segundos no micro-ondas. Use velas para criar um clima sedutor e coloque uma música bacana e suave. O toque certo Não use as pontas dos dedos e nem os cotovelos, porque pode machucar. E cuidado para não beliscar a moça. Deslize as mãos seguindo a anatomia do músculo, na direção das fibras, não as atravessando. Evite também a região da coluna, do pescoço ao cóccix.

O passo a passo

1. É uma espécie de aquecimento: com as palmas das mãos, faça círculos em direções opostas pela parte superior das costas e pelos ombros dela. Não faça sempre o mesmo movimento, varie o tamanho e a direção dos círculos e a pressão que exerce com as mãos. Antes de seguir para o próximo passo, aproveite para falar o quanto a pele dela é macia e cheirosa.

2. Agora o foco são apenas os ombros dela. Com uma mão em cada, utilize os quatro dedos para “pegar” o músculo todo e puxá-lo levemente, com muito cuidado, para trás. É aquele clássico movimento de massagem que ajuda a relaxar as tensões do dia a dia. Aproveite que estará próximo à área do pescoço e deixe-a arrepiada com beijos e carinhos na região.

3. Apoie as palmas das mãos em cada lado da área lombar, distante três dedos da coluna. Jogue um pouco seu corpo para frente, fazendo pressão – só um pouco. Suba as mãos sobre as costas todas, até os ombros, e volte para a lombar. Repita várias vezes o movimento. Depois, passe os dedos de maneira bem suave por todas as costas, área bem sensível do corpo feminino.

4. Use a parte mais “almofadada” dos polegares para fazer pequenos círculos nos músculos ao lado da coluna, na região lombar. Vá fazendo o mesmo movimento enquanto sobe os dedos até a nuca dela e desça novamente ao ponto de partida. Repita o processo algumas vezes. Elogie e diga o quanto o corpo dela é bonito em todos os ângulos.

5. Desça a massagem para a região interna e posterior das coxas. Alterne movimentos de sobe e desce, mantendo as mãos untadas para deslizar bem, com movimentos de amassamento. Lembre-se também de variar o tipo de pressão. Deixe a massagem mais leve às vezes, usando as pontinhas dos dedos só para provocar arrepios.

6. Coloque a base de cada uma das mãos (ou “calcanhar”) em cada uma das panturrilhas dela. Trabalhe com o peso de seu corpo, fazendo movimentos ritmados e alternados entre uma e outra. Depois, use as mãos inteiras para subir e descer.

7. A técnica é coreana: use os dedões para fazer movimentos circulares, no sentido horário, no meio da curva do pé. Faça certa pressão no local – lá é o ponto, seguindo a sabedoria oriental, ligado à sexualidade. Repita no outro pé. Depois, é só aproveitar!

Mais tentações para a sua rotina! Uma massagem inesquecível e uma companhia que não queremos compartilhar com mais ninguém… todos nós possuímos desejos incontroláveis. Neste Dia dos Namorados, solte a sua imaginação e experimente momentos repletos de sedução com as fragrâncias de Egeo O Boticário. É impossível resistir! Acesse!