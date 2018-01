“El Dorado” de Shakira ganha Grammy de melhor álbum pop latino

Shakira ganhou neste domingo o Grammy de melhor álbum pop latino por “El Dorado”, que tem a maior parte das músicas em espanhol e no qual a colombiana revela sua história de amor com o jogador de futebol espanhol do Barcelona Gerard Piqué, pai de seus dois filhos.

Entre o reggaeton e o pop com toques de eletrônico, “El Dorado”, novo álbum de estúdio da cantora de 40 anos, já havia ganho o Grammy Latino de melhor álbum vocal pop contemporâneo.

Shakira já conquistou o Grammy duas vezes: um nessa mesma categoria no ano 2000, com “Shakira – MTV Unplugged”, e o Grammy de melhor álbum de rock latino ou alternativo por “Fijación Oral vol. 1” em 2005.