Edição esportiva do segundo smartwatch da Montblanc chega ao Brasil

O primeiro smartwatch da Montblanc, o Summit, foi lançado em março de 2017. O modelo evoluiu para o Summit 2, que ganhou sete versões, com caixas diferentes, todas elas com 42 milímetros de diâmetro. O de aço inoxidável, o de aço bicolor e o de aço preto eram os únicos à venda no Brasil até há pouco. Custam R$ 4.365 cada um.

Neste mês, chegou às lojas brasileiras o modelo esportivo, com caixa de titânio. Seu nome de batismo é Summit 2 Sport Edition (falta agora trazer a variedade com caixa de aço marrom, a de aço dourado e a de aço preto com pulseira do mesmo material e da mesma cor).

Com pulseira preta, de borracha, o Summit 2 Sport Edition dispõe de um aplicativo que ajuda quem pratica corrida a melhorar os resultados, além de analisar performances anteriores. Monitora batimentos cardíacos, altitude, velocidade e luz ambiente. O tradutor pode ser ativado por voz e outro aplicativo auxilia a minimizar os efeitos do jet lag.

O sistema operacional é o Wear OS, desenvolvido pelo Google, e o processador é o Qualcomm Snapdragon Wear 3100. O smartwatch pesa 140,6 gramas e resiste embaixo d’água a até 50 metros de profundidade. Preço da novidade: R$ 4.815. Em tempo: o Summit 2+, lançado em março em Nova York, o primeiro da companhia a fazer ligações, chega no Brasil em junho. montblanc.com.br

