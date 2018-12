Eddie Murphy tira foto com os dez filhos pela primeira vez

– Eddie Murphy, de 57 anos, finalmente apareceu em uma foto oficial com seus dez filhos, em um retrato de família.

O ator americano é pai de Eric, 29, fruto do seu relacionamento com Paulette McNeely. Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 18, Shayne Audra, 23, Bria, 28 e Miles Mitchell, 25, são seus filhos com a modelo Nicole Mitchell, com quem foi casado entre 1993 e 2006.

Murphy também é pai de Christian, 27, com Tamara Hood e Angel Iris, 11, do relacionamento com a ex-Spice Girl Mel B. Em março de 2018, o ator causou polêmica ao declarar na Justiça britânica não tinha interesse em ver sua filha com Melanie.

Nesta quarta-feira, 26, Murphy surpreendeu a todos ao aparecer em uma foto com todos os filhos, juntamente com a atual esposa, a modelo Paige Butcher. A imagem foi publicada no perfil oficial de Bria Murphy, no Instagram.