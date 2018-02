Ed Sheeran pode tocar no casamento do príncipe Harry

São Paulo – A revista norte-americana “Us Weekly” revelou na última segunda-feira, 12, que o príncipe Harry pediu pessoalmente ao cantor Ed Sheeran para que ele se apresentar no casamento do membro da família real britânica com a atriz Meghan Markle, que acontecerá no próximo dia 19 de maio.

De acordo com a publicação, Sheeran é o cantor preferido do casal e a proximidade dele com a família real pode ajudar o pedido a ser realizado. Quando foi ordenado cavaleiro, em dezembro de 2017, o cantor já havia demonstrou interesse em tocar no casamento. “Sim, por que não?”, disse Sheeran à imprensa no dia da cerimônia.

Não seria algo inédito um artista pop tocar em um casamento da família real britânica. Na cerimônia do seu irmão mais velho, o príncipe William, com Kate Middleton, a cantora Ellie Goulding se apresentou na parte reservada aos familiares – e cantou a música da primeira dança do casal.