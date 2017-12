Ed Sheeran aparece como artista mais ouvido no Spotify em 2017

Madri – O cantor britânico Ed Sheeran entrou para a história ao aparecer em primeiro lugar entre as preferências dos usuários do Spotify em 2017, assim como depois de terminar o ano como o artista mais seguido, com 6,3 bilhões de reproduções, e também como autor da canção (Shape of You) e do álbum (Divide) mais ouvidos.

A plataforma “streaming” de música informou nesta terça-feira que, além disso, o “hip-hop” e a música latina foram os gêneros predominantes, o que foi sentido especialmente na Espanha, onde Daddy Yankee foi o artista mais seguido e a canção “Despacito” a mais ouvida (Luis Fonsi).

O panorama internacional esteve dominado, mais uma vez, pelos artistas anglo-saxões, com destaque para o segundo lugar do rapper canadense Drake, após ter sido o número 1 em 2015 e 2016.

O “top 5” fica completo também com o cantor canadense The Weeknd, o músico de hip-hop californiano Kendrick Lamar e o dueto nova-iorquino de DJs e produtores The Chainsmokers.

Nenhuma mulher figurou nos primeiros postos, com Rihanna ficando novamente como a mais ouvida no Spotify, à frente de Taylor Swift, Selena Gómez, Ariana Grande e Sia.

Superando Imagine Dragons e Maroon 5, o Coldplay apareceu como o grupo com mais reproduções, em parte pelo sucesso da sua canção junto com o The Chainsmokers “Something Just Like This”, que foi a quarta mais escutada em 2017, um posto acima de “I’m the One”, do DJ Khaled com Bieber, Quavo, Chance the Rapper e Lil Wayne.

E embora “Despacito” não tenha conseguido superar “Shape of you” (a canção mais popular da história de Spotify com 1,4 bilhão de reproduções), ficou na segunda e terceira posições desta classificação graças às duas versões em circulação, a que foi gravada junto com Justin Bieber (em segundo lugar) e a original (em terceiro lugar).

Por último, no que se refere a discos, as 3,1 bilhões de reproduções de “Divide” o colocaram na frente de “More life”, de Drake, “DAMN”, de Kendrick Lamar, “Starboy”, de The Weeknd e “Stoney”, de Post Malone.