Eagles derrotam Patriots por 41-33 e conquistam o Super Bowl

O Philadelfia Eagles derrotou o New England Patrios por 41-33 no domingo à noite e conquistou Super Bowl pela primeira vez, em uma partida emocionante disputada em Minneapolis (Minnesota).

A dois minutos do fim da partida, a defesa dos Eagles provocou um ‘fumble’ de Tom Brady e recuperou a posse de bola.

Depois, com um minuto para o final da decisão, o time da Filadélfia conseguiu um field goal de 45 jardas com o novato Jake Elliott e deixou o placar em 41-33.

Um pouco antes, a dois minutos para o final do último quarto, Zach Ertz marcou um touchdown após receber um passe de 11 jardas do quarterback Nick Foles,, o que deixou os Eagles em vantagem de 38-33.

Esta foi a primeira vitória do Philadelphia Eagles no Super Bowl, na terceira presença da equipe na grande final do futebol americano. O New England Patriots buscava o sexto título.

O MVP (Jogador Mais Valioso) do Super Bowl foi o quarterback dos Eagles, Nick Foles, que iniciou o campeonato entre os reservas e só voltou ao time titular após a lesão do titular, Carson Wentz, no final da temporada regular.

“Estou sem palavras”, disse o atleta após a partida.

No fim do primeiro quarto, Foles completou uma campanha de 77 jardas e apenas três jogadas, que terminou com o TD de Alshon Jeffery e deixou o placar em 9-3.

Quando o placar marcava 15-12 no fim do segundo quarto, os Eagles surpreenderam com uma jogada em que o quarterback Foles recebeu um passe de Trey Burton e anotou um touchdown.

Foles se tornou o primeiro quarterback a passar e receber para um TD em um jogo de playoffs.

Segundo tempo memorável

No segundo tempo, Brady voltou elétrico e no início do terceiro quarto conectou um passe com Rob Gronskowski que deixou o marcador em 22-19.

Os Eagles anotaram um novo TD com o novato Croey Clement, mas Brady voltou a demonstrar sua habilidade em uma jogada que terminou com TD de Chris Hogan. O placar marcava 29-26.

Os Eagles ampliaram para 32-26 com um field goal de Elliott de 42 jardas.

Tom Brady mostrou que os Patriots lutariam até o fim com um novo passe para TD de Gronskowski, que após o ponto extra deixou o time da Nova Inglaterra em vantagem pela primeira vez, 33-32.

O ataque dos Eagles voltou ao gramado e o TD de Ertz estabeleceu o 38-33.

Após uma ação espetacular de sua defesa, os Eagles provocaram o fumble de Brady e recuperaram a bola a dois minutos do fim.

Os Patriots, que conquistaram cinco Super Bowl (2001, 2003, 2004, 2014, 2016), não conseguiram igualar a marca de seis títulos do Pittisburgh Steerlers.

O show do intervalo da partida, um evento muito importante nos Estados Unidos, foi protagonizado por Justin Timberlake, que fez uma homenagem a Prince na cidade natal do falecido cantor.