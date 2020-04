E-sports atraem mais público com quarentena imposta por coronavírus

Fãs de esportes e esportistas frustrados com o cancelamento de campeonatos ao redor do mundo por causa da pandemia de coronavírus estão cada vez mais se voltando para as disputas profissionais de videogames, conhecidas como e-sports, que têm atraído atletas do mundo real em torneios online de futebol, automobilismo e basquete.

“Temos visto um aumento dramático na audiência” de eventos de e-sports, disse Todd Sitrin, vice-presidente sênior da Competitive Gaming Division da Electronic Arts, acrescentando que a produtora do game de tiroteio em formato de battle royale “Apex Legends” registrou alta de duas a três vezes em relação aos níveis normais de audiência no primeiro trimestre deste ano.

“Todos os esportes tradicionais tiveram temporadas suspensas, então o que temos visto são fãs buscando uma forma de consumirem esportes”, disse Sitrin.

Torneios profissionais de videogames podem ser acessados em plataformas de streaming como Twitch, YouTube Gaming, Facebook Gaming e Mixer e também estão sendo transmitidos em canais de TV como ESPN e Fox Sports.

As plataformas de streaming registraram um salto de 43% na audiência na semana de 29 de março, para 495 milhões de horas, ante a primeira semana do ano, segundo a empresa de pesquisa de mercado Stream Hatchet.

A plataforma Twitch, que domina o mercado de transmissão de partidas de videogames e é controlada pela Amazon, registrou um salto de quase 60% na audiência em março, com mais de 1,3 milhão de horas assistidas ante um ano antes, segundo a Superdata, uma empresa do grupo de pesquisa de mercado Nielsen.

Além das plataformas de streaming, a audiência de transmissões de partidas em canais de televisão também teve significativo aumento entre janeiro e março.

O evento de 29 de março do popular game de simulação de corridas de carros eNASCAR iRacing, foi o evento de e-sports mais assistido na televisão da história até 30 de março, segundo a Nielsen Sports.

Jogos de simulação de corridas são uma oportunidade para pilotos profissionais presos em quarentena em casa seguirem competindo contra seus rivais das pistas, disse Steve Hood, presidente da Motorsport Games.

Fãs de esportes estão com fome de qualquer competição. Na semana passada, a ESPN anunciou que vai transmitir o torneio de League of Legends 2020, colocando em destaque o game de batalha online e se aventurando para além de esportes tradicionais organizados por entidades como NBA, FIFA e NASCAR.

A decisão da ESPN sobre o League of Legends mostra uma mudança de paradigma, disse Charles Conroy, vice-presidente de jogos do The Switch, uma empresa de produção de vídeos ao vivo.

“As emissoras não estão mais de olho apenas em fãs de esportes normais e estão dando a eles um substituto (para os esportes ao vivo)”, disse Conroy. “Elas estão exibindo e-sports realmente radicais.”