É fã de Pokémon? Você vai surtar com o novo trailer do filme

São Paulo – Se você é fã de Pokémon, vai gostar de saber que o filme que adapta a série de jogos ganhou um novo trailer. “Pokémon Detetive Pikachu” vai ser o primeiro filme live-action de Pokémon e estreia no dia 9 de maio.

Lançado na terça-feira (26), o trailer mostra 16 pokémons que estarão no filme e ainda não tinham sido revelados. O principal é o MewTwo. No filme, eles assumem funções diferentes das suas versões no anime.

Dirigido por Rob Letterman, o filme conta com o ator Ryan Reynolds na voz do monstrinho investigador. O longa vai mostrar a inusitada parceria entre o ratinho elétrico e o jovem Tim, em busca do pai desaparecido do garoto.

Nesta quarta-feira (27), o jogo faz aniversário de 23 anos. A primeira versão foi lançada em 27 de fevereiro de 1996. a Nintendo anunciou dois novos títulos da franquia, “Sword” e “Shield”, para Nintendo Switch. Os títulos serão lançados até o final deste ano.