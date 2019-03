Dwayne “The Rock” Johnson confirmou que irá participar do oitavo filme da franquia Velozes e Furiosos.

Durante uma coletiva de imprensa para promover o novo filme do ator, San Andreas, Johnson foi sintético a respeito de sua volta em Velozes e Furiosos 8: “É claro. [A franquia] não pode continuar sem Hobbs.”

A entrada de Johnson na série no quinto filme marcou o ressurgimento da franquia, que lutava contra o desinteresse do público e péssimas críticas. Especialistas creditam ao carisma do ator as altíssimas bilheterias dos últimos três filmes. Velozes e Furiosos 7 já bateu a marca de 1 bilhão de dólares em ingressos vendidos no mundo todo.

Durante a mesma coletiva, Johnson respondeu uma pergunta a respeito de um filme solo de Luke Hobbs, seu personagem na série: “Estamos todos interessados. Acabei de ter uma grande conversa com o estúdio, então veremos”.

Por enquanto, Velozes e Furiosos 8, com Vin Diesel e Dwayne Johnson confirmados, deve estrear em 13 de abril de 2017.

Fonte: Collider