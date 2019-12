Duque de Edimburgo deixa hospital após 4 dias internado

Londres – O duque de Edimburgo, marido da Rainha Elizabeth II, deixou nesta terça-feira o hospital King Edward VII, em Londres, onde havia sido internado há quatro dias para receber tratamento para uma condição clínica “pré-existente”, segundo a Casa Real britânica, mas que não foi revelada.

Príncipe Philip, de 98 anos, saiu andando do centro médico e entrou em um carro para ser levado para a residência de Sandringham, no leste da Inglaterra, onde passará o Natal com a família real.

Segundo um comunicado oficial, a internação era planejada por motivos de precaução.

Desde 2017, ele tem aparecido em público ao lado do monarca e de outros membros da família real em eventos e serviços religiosos, como em maio, quando participou do casamento de Gabriella Windsor, filha dos príncipes de Kent.