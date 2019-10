Duplo tributo a Andy Summers, do The Police

Alçado à fama pela participação no grupo The Police, o guitarrista britânico Andy Summers também ficou conhecido como um afinado fotógrafo. Com 36 anos de experiência nessa área, organizou exposições e lançou livros com seus retratos. Seu instrumento de trabalho é uma Leica, com a qual gosta de clicar imagens em preto e branco e imprimir nelas certa poesia. Em retribuição à preferência, a fabricante de câmeras alemã se uniu à Fender para criar uma guitarra para o roqueiro.

Com a participação dele, a parceira deu origem uma Stratocaster envelopada com fotografias clicadas por Summers. A pedido do músico, a guitarra ganhou aspecto vintage e captadores dos anos 1960 personalizados pela divisão de customização da Fender. Cada unidade, gravada com a assinatura do roqueiro, é manuseada pelo renomado luthier Dennis Galuszka. Batizada de Andy Summers Monochrome Strat, a novidade custa US$ 12.500. fendercustomshop.com

Na sequência, a Leica lançou uma edição especial de sua câmera M Monochrom em tributo a Summers. Limitada a 50 unidades, também é envelopada com fotos tiradas pelo músico e detalhes como uma linha vermelha na parte superior que se transforma na assinatura do homenageado. Preço: US$ 14.995. en.leica-camera.com