Duda Beat lança música e exibe mensagem “fora Bolsonaro” no Lollapalooza

São Paulo – Em sua apresentação no palco Adidas do Lollapalooza Brasil 2019, no ínicio da tarde deste sábado, 6, Duda Beat consolidou seus principais sucessos como “Todo Carinho”, “Bixinho” e “Bédi Beat”; este último cantado em coro pelo público, tanto em sua versão original, quanto no remix, lançado no início deste ano.

Natural do Recife, a cantora conhecida como “rainha da sofrência pop” não escondeu a satisfação em ver inúmeras bandeiras de Pernambuco no meio da multidão. “Viva a música nordestina”, ressaltou Duda, que se apresentou ao mesmo tempo em que os rockeiros do ‘Carne Doce’ faziam show no palco Budweiser.

Como já havia anunciado, Duda trouxe ao Lollapalooza uma nova música, em parceria com os cantores Mateus Carrilho e Jaloo. O single “Chega” será lançado nas plataformas de streaming em breve.

Ao final do show, o telão de fundo exibiu as mensagens “1964 foi golpe, sim”, “Fora Bolsonaro” e”Liberdade para Rennan da Penha”, DJ de funk preso por associação ao tráfico de drogas. O público respondeu com palavras de ordem contrárias ao presidente da República.