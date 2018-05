Duas dicas simples para manter a casa sempre livre da poeira

São Paulo – Só quem vive nas grandes cidades sabe a dificuldade de manter a casa sempre limpa e longe da temível poeira, isso porque a poluição contribui e muito para o surgimento do pó.

Algumas formas equivocadas de espanar a casa podem também contribuir para que o ambiente fique ainda mais empoeirado, contribuindo inclusive para o surgimento de algumas doenças respiratórias.

A equipe do Apartament Therapy, site especializado em organização e limpeza, listou as razões da poeira, mesmo após a faxina, reaparecer algumas horas depois. O site também deu dicas de como solucionar o problema e deixar a casa com a sensação de limpa por mais tempo. Confira a seguir:

1 – Escolha o espanador correto

Os espanadores podem sim ser fortes aliados para a limpeza de móveis e outros objetos da casa que costumam acumular pó. O problema, de acordo com o Apartament Therapy, é escolher a ferramenta ideal para a função.

Espanadores de pena, por exemplo, não são recomendados, uma vez que eles apenas espalham a poeira no ar e poucas horas depois, elas acabam se assentando novamente. O ideal são espanadores que captem a poeira, como o eletrostático ou de microfibra

“À medida que a poeira é espanada, ela agarra ao espanador e o pó do ar da casa é removido definitivamente”, ensina o site.

2 – Comece a limpeza de cima para baixo da casa toda

A ordem como os móveis e objetos são limpados também pode contribuir para o reaparecimento da poeira com mais rapidez.

O ideal, segundo o Apartament Therapy, é limpar a poeira de cima para baixo da casa todos. Por exemplo, começar espanando os lustres e móveis mais alto para depois limpar os mais baixos e por fim o chão de todos os cômodos.