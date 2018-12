Drake, Kendrick e Cardi B são indicados ao Grammy de álbum do ano

Da Redação, com agências

Los Angeles – Cardi B, Brandi Carlile, Drake, HER, Post Malone, Janelle Monáe, Kacey Musgraves e Kendrick Lamar – como principal responsável pela trilha sonora de “Pantera Negra” – disputarão o Grammy de álbum do ano, conforme anunciou a Academia da Gravação nesta sexta-feira.

O rapper americano Kendrick Lamar é o líder absoluto de indicações para a 61ª edição do Grammy, na qual concorrerá em oito categorias, à frente do rapper canadense Drake, o segundo mais indicado, com sete menções, conforme anunciou a Academia da Gravação nesta sexta-feira.