Downton Abbey abre as portas com anúncio promocional do Airbnb

Dois fãs de Downton Abbey em breve terão a chance de viver como um Crawley por uma noite quando o Highclere Castle, o principal local de filmagem do drama vencedor do Emmy, for anunciado no Airbnb.

Como uma promoção para o filme “Downton Abbey”, com previsão de estreia em 21 de novembro no Brasil, a propriedade em Hampshire, Inglaterra, vai abrir as portas para dois convidados para uma estadia de uma noite em 26 de novembro.

George Herbert, o oitavo conde de Carnavon, e sua esposa, a condessa Fiona, moram no castelo quando não está aberto ao público. Eles receberão os convidados para coquetéis no salão, seguidos de jantar, onde serão servidos pelo mordomo do castelo. Depois, tomarão café na biblioteca antes de se retirar para um dos quartos principais, com vista para as colinas.

Pela manhã, os convidados receberão um tour privado pelos jardins do castelo, que incluem jardins de rosas e lavanda, além de florestas de faia e carvalho.

“É um privilégio e um prazer absolutos chamar Highclere Castle de lar, e estou muito satisfeita por poder compartilhá-lo no Airbnb para uma estadia verdadeiramente única”, disse Lady Carnarvon em comunicado sobre a promoção.

A reserva será aberta no dia 1º de outubro às 12h (BST) e custará 150 libras esterlinas (US$ 186,40). Quem chegar primeiro, leva. Então…boa sorte.

A história do Highclere data de 749 d.C., quando um rei anglo-saxão doou a propriedade aos bispos de Winchester, que construíram um palácio e jardins medievais. Em 1679, o palácio foi reconstruído após ser comprado por Robert Sawyer, avô direto do conde atual, e depois foi transformado no Highclere Castle com reformas em 1842.

Durante os meses de verão, o castelo abre as portas para cerca de 1.200 visitantes por dia, cinco dias por semana, por 16 libras.

Quando a série Downton Abbey foi ao ar de 2010 a 2015, o grande salão, biblioteca, sala de música, sala de estar, sala de jantar e quartos do castelo foram usados ​​para as filmagens.