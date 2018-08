Donos de cachorros tiram mais fotos dos peludos do que dos seus parceiros

São Paulo – Deitados com as patinhas cruzadas, de barriga para cima, brincando com o ossinho, esperando o petisco, cachorros são fofos e — como você deve saber se tiver um peludo — ficam muito bem na foto.

Sabe aquela obsessão de clicar seu pet? Acredite, ela é generalizada. Uma pesquisa feito pelo site americano Rover.com, plataforma que conecta os donos de cachorros a cuidadores temporários, mostra que 65% donos de cachorros admitem tirar mais fotos dos peludos do que dos seus próprios parceiros.

O estudo também revelou que quase metade das pessoas entrevistadas afirmam que é mais difícil deixar o cachorro por uma semana do que sua contraparte humana.

E mais: 94% dos donos de cães consideram seu cão parte da família e 56% cumprimentam o animal quando chegam em casa antes de dizer olá ao resto da família.