Dono do Patriots pode ser preso por suposto envolvimento com prostituição

São Paulo — O empresário Robert Kraft, dono do time de futebol americano New England Patriots, pode ser preso por ter supostamente se envolvido com prostitutas em uma casa de massagem na Flórida, nos Estados Unidos. Além de a prostituição ser proibida naquele estado, a casa está envolvida numa investigação sobre tráfico de pessoas.

A polícia afirmou que conseguiu imagens de Kraft em duas situações diferentes no local, participando de atos ilícitos com as garotas de programa.

“Muitas de nossas evidências vêm dos próprios estabelecimentos, também de câmeras escondidas em nossos policiais e também câmeras de segurança que estamos monitorando ao longo dos meses”, disseram as autoridades em uma coletiva de imprensa, de acordo com a emissora de TV norte-americana ABC.

Outros estabelecimentos foram investigados e mais de 100 homens estão envolvidos no caso, que pretende derrubar casas de spa onde, segundo a polícia, pessoas são forçadas a trabalhar em condições insalubres, sem chances de irem embora. Dois donos do spa onde Kraft foi filmado também foram presos no início da semana segundo o jornal The Wall Street Journal.

Em nota, a porta-voz do empresário afirmou que “nega o envolvimento do Senhor Kraft em atividades ilegais” e que, por se tratar de uma questão judicial, “não haverá mais comentários sobre o assunto”.

Kraft não foi preso, mas, segundo a polícia, um mandado de prisão será expedido.

Por que ele pode ser preso?

Em 49 dos 50 estados norte-americanos a prostituição é considerada crime para os clientes e também para quem exerce a prática. As exceções são alguns condados de Nevada onde essa atividade é liberada. Nem em Las Vegas (a terra dos cassinos e jogos de azar) o sexo por dinheiro é uma atividade lícita.

É por isso que Kraft pode, eventualmente, ser preso. O empresário teria solicitado prostitutas em duas ocasiões diferentes e pode ser penalizado.

O Patriots

Desde que Kraft comprou o Patriots, em 1994, o time do estado americano de Massachusetts tem se tornado um dos mais bem sucedidos na NFL, a liga nacional de futebol americano dos Estados Unidos. Neste ano, o time foi vencedor do Super Bowl, a concorrida partida final do campeonato, que aconteceu no começo de fevereiro.

Com seis vitórias no campeonato, a equipe é liderada por Tom Brady, marido da modelo brasileira Gisele Bündchen.

No ano passado, o Patriots valia 3,8 bilhões de dólares segundo a revista Forbes, o que o tornava o segundo time de futebol americano mais valioso, atrás apenas do Dallas Cowboys, do Texas.