Domingo de carnaval em Olinda tem atrações em 9 pontos da cidade

O quarto dia de folia em Olinda, neste domingo (11), conta com atrações em nove dos dez palcos montados pela cidade. Para as crianças, a festa de Momo começa às 9h e vai até as 16h. O público em geral tem opções de folia a partir das 15h30 no polo Marcos Axé, na Avenida Professor Andrade.

Para garantir o vai e vem de foliões durante a festa, 86 agentes de trânsito e 150 terceirizados trabalham no carnaval do frevo. O acesso de carro ao Sítio Histórico da cidade é proibido para permitir a passagens do blocos e troças.

O folião que for de carro tem a opção de deixar o veículo em estacionamento no Centro de Convenções pagando R$ 7,50. O serviço funciona até terça-feira (13), das 9h às 22h. De lá, sai o Expresso Folia que, por R$ 8, segue até o Varadouro. O valor inclui os trajetos de ida e volta.

Quem optar por seguir de ônibus até a festa pode escolher entre seis linhas de ônibus. Os preços variam de R$ 3,20 a R$ 15. Os coletivos circulam das 9h à 0h, até terça-feira.

Programação deste domingo:

Polo Tito Lívio Praça do Carmo, na Av. Liberdade

18h – As Crioulas

19h – Márcio Oliveira

20h – Edilza Aires

21h – Maestro Forró

Polo Erasto Vasconcelo Rua do Sol, PE – Praça do Fortim do queijo

17h30 – Ska Maria Pastora

19h – Isaar

20h – Dirimbó

21h – Carranza

22h30 – Devotos

Polo Alexandre Nogueira Av. Getúlio Vargas, 150 – Bairro Novo

17h30 – Orquestra Fascinação

18h30 – Carlinhos Kaetés

19h30 – Orquestra Valois

20h30 – Pablo Mesquita – Part. Paulo Pecado

22h – Big Band a Nordestina

Polo Cariri Praça Conselheiro Miguel Canuto, 104, bairro do Guadalupe

16h – Marcia Pequeno

17h – Viola Luz

18h – Flabelo Encantado

19h – Bloco Lírico Eu Quero é Mais

20h – Bloco da Saudade

Polo Marcos Axé Av. Professor Andrade, 746-795, Salgadinho

15h30 – Os Amiguinhos

16h30 – Nação Mulambo

17h30 – Pedro Indio

18h30 – Nego Thor

19h30 – Abusados Elétrico

21h – Zuza Miranda & Thais

Polo Mestre Afonso Av. Sigismundo Gonçalves, 77, Varadouro

17h – Resistência Negra

18h – Maracatu Nação Leão Coroado

19h – Maciel Salu

20h – Sou Pernambuco

21h30 – Nono Germano

Polo Preto Velho Rua Bispo Coutinho

16h – Paulo Perdigão

17h – Carla Rio

18h – Madeira Delay

19h – Cris Galvão

20h – Escola de Samba Preto Velho

Polo Selma do Coco Av. do Farol – Próximo ao Cartório de Registro Civil de Olinda

17h – Edmilson do Coco

18h – Coco de Praia

19h – Coco de Jurema

20h – Zeca do Rolete

21h – Netas da Selma do Coco

22h – Coco da Mata

23h – Dona Del do Coco

Polo Infantil Sítio Seu Reis, na Rua Dom Pedro Roeser, bairro do Carmo

9h às 9h30 – Grupo Vivarte

9h40 às 10h10 – Bloco Afro Ara-Irê

10h20 às 11h – Boneca Linda da Tarde

11h10 às 11h30 – Patusquinho

11h40 às 12h10 – Os Amiguinhos Lady Bung

13h às 13h40 – Tonho e Tonha (Universo Infantil)

13h50 às 14h30 – Walquiria e a Boneca

14h40 às 15h20 – Bonecos Gigantes Mirins

15h30 às 16h – Stúdio em Danças Pernambucarte