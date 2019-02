Dois mil argentinos já estão acampados em Brasília

Brasília – Os mesmos acampamentos de torcedores argentinos que já foram vistos em Porto Alegre e São Paulo nos jogos da Copa do Mundo estão agora instalados na capital federal.

Nesta sexta-feira, véspera da partida entre Argentina e Bélgica, pelas quartas de final, cerca de dois mil torcedores já estão acampados no Parque de Exposições da Granja do Torto, estrutura oferecida pelo governo federal para receber a torcida argentina.

Também como havia ocorrido no Parque Harmonia, na capital gaúcha, e no Sambódromo, em São Paulo, o espaço oferece boa infraestrutura com chuveiros, banheiros, água e assistência ao turista.

Como a maioria absoluta dos torcedores não tem ingressos, um telão já foi instalado no local para a transmissão da partida deste sábado.

O telão é uma alternativa para os torcedores já que o acampamento fica distante da Fan Fest (26 quilômetros), espaço criado pela Fifa em toda as sedes para os torcedores sem ingressos.

A distância gerou reclamações dos torcedores. “Nas outras cidades, a Fan Fest fica próximo do centro. Aqui, em Brasília, não dá para ir”, afirmou o comerciante Ignacio Campagnaro, que chegou nesta sexta-feira a Brasília.

O número de torcedores seguramente vai aumentar nas próximas horas.

A Inframérica, empresa que administra o Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, informou que 77 novos voos na malha aérea de Brasília vão atender a demanda dos argentinos. A

previsão é que cerca de 157 mil passageiros passem pelo aeroporto entre os dias 4 e 6 de julho. A Polícia Rodoviária Federal espera cerca de 100 mil argentinos para o jogo das quartas de final.