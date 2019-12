Dois coquetéis molotov foram jogados na produtora de Porta dos Fundos

O imóvel da produtora do programa Porta dos Fundos localizado na zona sul do Rio, foi alvo de ataque na madrugada desta terça-feira, 24, véspera de Natal. Dois coquetéis molotov foram lançados na fachada do imóvel, segundo informou a assessoria de imprensa do grupo.

Foram registrados danos materiais tanto no quintal quanto na recepção do imóvel. Um segurança, que estava no local no momento do crime, foi o responsável por conter o incêndio no prédio. Ele chegou a ver uma moto na contramão e uma picape passando na hora em que os dois artefatos foram jogados.

Em nota, a assessoria informou que o “Porta dos Fundos condena qualquer ato de ódio e violência e, por isso, já disponibilizou as imagens das câmeras de segurança para as autoridades”. O grupo espera que os responsáveis pelos ataques sejam “encontrados e punidos” e que seguirá em frente “mais unido, mais forte e mais inspirado pela liberdade de expressão”.

Recentemente, o “Especial de Natal do Porta dos Fundos”, exibido no Netflix, gerou polêmica entre internautas e grupos de cristãos nas redes sociais pela maneira como Jesus foi retratado. A obra insinua uma experiência homossexual vivida por Jesus após passar 40 dias no deserto.