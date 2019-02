Documentário sobre Sebastião Salgado é indicado a Oscar

Los Angeles – “O Sal da Terra”, dirigido por Wim Wenders e Juliano Ribeiro Salgado, sobre o trabalho do fotógrafo Sebastião Salgado, foi indicado nesta quinta-feira ao Oscar de melhor documentário.

Junto a ele, vai concorrer nesta 87ª edição do Oscar outra produção que se baseia na vida de uma fotógrafa, neste caso a americana Vivian Maier, que trabalhou como babá até que seus negativos – escondidos durante a Segunda Guerra Mundial – foram descobertos.

“A Fotografia Oculta de Vivian Maier”, de John Maloof e Charlie Siskel, foi indicado ao Oscar junto a “Vietnã: Batendo em Retirada”, dirigido por Rory Kennedy e centrado nas últimas semanas da guerra nesse país; “CitizenFour”, de Laura Poitras, Mathilde Bonnefoy e Dirk Wilutzky, sobre a figura de Edward Snowden; e “Virunga”, de Orlando von Einsiedel e Joanna Natasegara, sobre um grupo de pessoas que tenta salvar um dos últimos gorilas das montanhas no Parque Nacional do leste do Congo.

Quatro documentários muito fortes com os quais o filme sobre o trabalho de Salgado – realizado por seu filho Juliano, junto ao diretor alemão Wim Wenders – vai concorrer.

Apresentado no último Festival de Cannes, onde ganhou o prêmio especial do júri da seção “Um Certo Olhar”, o documentário faz um percurso preciosista da impressionante obra de Salgado e sua forma de se aproximar da natureza para retratá-la em todo seu esplendor e, às vezes, horror.

Com muitas imagens fixas que mostram até os mais mínimos detalhes do trabalho de Salgado, o documentário recolhe mais de quatro décadas de viagens por todo o mundo, nos quais o brasileiro visitou áreas virgens e isoladas de todo contato humano.

Um filme que mostra algumas das fotografias mais conhecidas de Salgado, como as que documentam as condições infernais de trabalho nas minas da Indonésia, o drama da pesca tradicional na Sicília em sua série “Trabalhadores” (1993), ou ainda sua visão do drama dos refugiados em “Êxodos” (2000).

