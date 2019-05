Documentário marca fim de Game of Thrones

Com recorde de audiência – e dividindo opiniões dos fãs -, Game of Thrones chegou ao final no último domingo, 19. Agora, a HBO transmite a despedida oficial do seriado. Game of Thrones: A Última Vigília vai ao ar neste domingo, às 22h. Dirigido pela britânica Jeanie Finlay (de Orion: O Homem Que Queria Ser Rei e Seahorse), o documentário mostra os bastidores de gravação da última temporada de Got.

Maquiagem, cenários, efeitos especiais e cenas de ação têm seus segredos desvendados. O documentário também mostra os atores Kit Harington, (Jon Snow), Emilia Clarke (Daenerys Targaryen), Sophie Turner (Sansa Stark) e Maisie Williams (Arya Stark), além dos produtores David Benioff e D.B Weiss, que assinam a série.

O trailer oficial de Game of Thrones: A Última Vigília foi divulgado seis dias antes da transmissão do último capítulo.

“Cada episódio tem tanto dentro de si quanto um filme”, afirma o produtor Chris Newman em um momento do teaser. Além dele, são entrevistados outros grandes nomes por trás da parte “técnica” do seriado: Bernadette Caulfield (X-Files), David Nutter (diretor de alguns dos episódios mais icônicos de GoT, como As Chuvas de Castamere) e Deborah Riley (Moulin Rouge).

Recepção do público

O Trono de Ferro, último episódio de Game of Thrones, bateu recordes de audiência. Só nas plataformas da HBO, foi assistido por 19 milhões de pessoas, superando a marca de 18,4 milhões de espectadores do capítulo anterior. Os números englobam apenas o público dos Estados Unidos.

Nem todos os fãs, no entanto, ficaram satisfeitos com o final da história. No site Rotten Tomatoes, que agrega avaliações de usuários, a nota média do último episódio está calculada em 49%, em uma escala de 100. A oitava temporada, por enquanto, recebeu nota 53%, muito abaixo das outras sete temporadas, que atingiram mais de 90% de aprovação.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.