Documentário sobre Jackie Stewart ganha nova vida

Nova York – “Weekend of a Champion”, um documentário sobre o piloto britânico de Fórmula 1 Jackie Stewart, passou despercebido por cerca de 40 anos, até que o laboratório cinematográfico de Londres que o armazenava fechou e perguntou a seu produtor, Roman Polanski, o que fazer com o filme.

O cineasta franco-polonês de 80 anos tinha praticamente esquecido do filme de bastidores de 1971, que detalhava um fim de semana passado com o amigo Stewart enquanto o piloto campeão tentava vencer seu segundo Grande Prêmio de Mônaco.

“Foi um acidente, um puro acidente”, disse Polanski, diretor de filmes como “O Bebê de Rosemary” e o oscarizado “O Pianista”, sobre redescobrir o documentário.

“Olhei o filme e gostei dele depois de 40 estranhos anos e decidi que lhe daria uma nova vida”, disse Polanski aos repórteres em Nova York via Skype de Paris.

Polanski fugiu dos Estados Unidos em 1978, temendo que fosse passar anos na cadeia por uma condenação de delito sexual, e nunca voltou.

O documentário teve uma divulgação limitada na Inglaterra e na Alemanha em 1972, mas nunca foi exibido nos Estados Unidos. Com a aprovação de Stewart, Polanski reeditou o filme, que foi mostrado no Festival de Cinema de Cannes no início deste ano e será lançado nos cinemas norte-americanos na sexta-feira.