Do tomate à carne, conheça a faca ideal para cada uso

São Paulo — A faca é o mais antigo dos talheres: surgiu não só para a hora da refeição, mas também para a caça de animais, colheita e preparo dos alimentos.

De acordo com registros históricos, o primeiro objeto cortante foi feito de pedra afiada, mas o desenvolvimento humano levou à descoberta de metais como o cobre e a prata, até chegarmos no aço inox, matéria prima que garante praticidade e higiene no preparo dos alimentos atualmente.

Para desvendar cada tipo e o uso ideal, o chef expert em facas Elzio Callefi, com passagem por restaurantes como D.O.M. e atualmente consultor da Tramontina, listou para EXAME os 11 modelos ideais para usar na cozinha.

Do tomate à carne, existem diversos tipos e também funções específicas, como trinchar, tornear frutas e desossar. Veja a seguir.

1. A mais versátil ou Faca do Chef

A protagonista da cozinha! Versátil, pode ser utilizada para fatiar, cortar, picar e filetar.

Faca chef Faca chef

2. Faca para carne

Com lâmina rígida e ponta curvada, é ideal para cortar carnes cruas, assadas ou cozidas.

Faca de carne Faca de carne

3. Faca Santoku

A faca 3×1 que traz a facilidade na hora de cortar, fatiar e picar. Alguns modelos contam com sulcos que auxiliam para que o alimento não grude na lâmina no momento do corte. Essa faca é muito utilizada para corte de legumes e peixes, nos preparos de pratos orientais.

Faca Santoku Faca Santoku

4. Cutelo

Com lâmina retangular grande e um peso maior que as outras, essa faca é extremamente resistente e ideal para quebrar e separar ossos de aves, bovinos e ovinos.

Faca cutelo Faca cutelo

5. Faca de desossa

Ideal para separar a carne dos ossos e tirar a gordura. A lâmina menor facilita cortes na região do osso, onde é preciso contorná-lo.

Faca para desossar Faca para desossar

6. Faca para Fiambre

A lâmina fina, longa, flexível e arredondada na ponta, é utilizada para cortar frios, como presunto e salame.

Faca fiambre Faca fiambre

7 e 8. Legumes e frutos

O modelo indicado para legumes serve para descascar vegetais, cortar partes desnecessárias e tirar sementes. Por ser tratar de uma faca com polegada menor, facilita o trabalho em alimentos de menor porte.

Faca de legumes Faca de legumes

Para tomates, indica-se a lâmina em aço inox com fio microsserrilhado, que permite romper a pele do tomate sem amassar o interior, que geralmente é macio. Também indicada para cortes de demais legumes e frutas.

Faca de tomates Faca de tomates

9. Fio Serrilhado para Pão

Para realizar o corte de pães é recomendado a utilização de facas que possuem fio serrilhado. Esse modelo proporciona o corte da camada mais dura (casquinha do pão) de maneira uniforme, não permitindo que o pão amasse devido ao seu miolo ser macio.

Faca de pão Faca de pão

10, Faca para Queijo

Os furos da faca evitam um vácuo na hora de cortar o queijo, permitindo que a fatia não grude na lâmina. A lâmina com fio liso é indicada para corte de queijos moles e semiduros. Ainda possui uma dupla função em que a ponta auxilia no momento de espetar e servi-lo.

Faca de queijo Faca de queijo

11. Tornear e esculpir

Lâmina ideal para “esculpir”, tornear e descascar frutas e vegetais. Além de cortes, o perfil da lâmina permite preparar frutas e legumes decorados e ornamentados.